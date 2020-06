[Le Deal du Jour] Lancé en 2017, le Bose QC35 II est toujours un casque de référence. Connu pour son excellente réduction de bruit, il profite aujourd'hui d'une promotion de plus de 180 euros sur son prix d'origine.

Grand concurrent du Sony WH-1000XM3, le Bose QC35 II est l’un des meilleurs casques à réduction de bruit du marché. Bose a su, de génération en génération, s’imposer sur le marché des casques sans fil grâce à une expertise sans faille dans le monde de l’audio.

Au lieu de 379 euros au lancement, le Bose QC II est actuellement disponible à seulement 195 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN15. Avec ce prix, l’un des plus bas observés, on dépasse les 180 euros d’économie. Attention, le code promo permettant 15 euros de réduction supplémentaires se termine le 30 juin au soir.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la réduction de bruit active du Bose QC II ?

En plus d’avoir une excellente isolation passive grâce à son design circum-aural, ce casque jouit de l’une des meilleures réductions de bruit actives du marché. Il est d’ailleurs possible de régler son intensité grâce à l’application Bose Connect, disponible sur iOS et Android.

Qu’en est-il de la qualité audio ?

Le rendu sonore est lui aussi excellent. Le QC35 II est, à l’inverse de ses concurrents, moins exigeant. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire de mettre des fichiers de grande qualité pour avoir une bonne écoute. Il va droit au but, et se débrouille même lors de vos écoutes sur les plateformes streaming classiques où il proposera le meilleur rendu possible.

Que faut-il savoir de plus ?

Outre son excellente qualité sonore et sa réduction de bruit très efficace, le QC35 II embarque aussi Google Assistant, Siri et Alexa. De quoi conserver votre assistant vocal préféré près de l’oreille si vous l’utilisez.

Enfin, le QC35 II jouit de 20 heures d’autonomie et se recharge en micro-USB. Il est d’ailleurs possible de profiter de deux fois plus d’autonomie en écoutant votre musique non pas en Bluetooth, mais avec le câble jack 3.5 fourni avec.

