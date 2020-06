iOS 14 sortira à l'automne 2020, mais les premières versions bêta sont déjà utilisées par des développeurs. Certains ont découvert une nouvelle option d'accessibilité fort intéressante.

Lors de la WWDC, sa conférence annuelle centrée sur les logiciels, Apple a coutume de présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation dans les grandes lignes lors de la conférence d’introduction. Mais très vite, les versions bêta de ces systèmes sont mises à disposition des développeurs et des ateliers sont organisés pour aller plus en profondeur. iOS 14 n’y échappe pas et chaque jour, la communauté découvre de nouvelles fonctionnalités cachées. L’une d’elles est particulièrement commentée et acclamée pour son efficacité : un double tap à l’arrière de votre iPhone permet de déclencher une action, au choix de l’utilisateur.

Un paramètre d’accessibilité sur iOS 14

Pour la tester, si vous possédez la bêta d’iOS 14, il vous suffit de vous rendre dans Réglages, Accessibilité, Toucher et configurer l’item Toucher pour revenir en arrière. Ici, vous trouverez deux options : déclencher une action avec deux ou trois tapotements. Vous pourrez alors choisir d’assigner une action à ce tapotement : revenir à l’écran d’accueil, couper le son, faire une capture d’écran, etc. Apple propose pour l’instant une quinzaine d’actions prédéfinies, mais laisse aussi la possibilité de déclencher un raccourci, ce qui permet d’avoir des actions très complexes à portée de double tab.

L’un des raccourcis iOS les plus discutés en ce moment aux États-Unis est la possibilité en un clic de lancer un enregistrement lors d’un contrôle de police, pour garder une trace d’un éventuel comportement inapproprié, voire de violences : il devient activable en un discret tapotement au dos de son iPhone.

En l’état, cette fonctionnalité est tout à fait utilisable : l’accéléromètre de l’iPhone est suffisamment sensible pour sentir cette petite vibration instantanément et on l’utilise avec plaisir comme un moyen d’avoir une action rapide à portée de doigts. Cela fonctionne parfaitement avec une coque, même épaisse. On note tout juste un petit décalage entre le double tap et l’action, signe qu’il s’agit d’un test.

Si Apple l’a rangée dans ses nombreuses options disponibles pour les personnes ayant des problèmes de motricité, c’est qu’elle permet avant tout de transformer des actions qui ont besoin de plusieurs gestes pour être effectuées en un simple double tap. On pense à la capture d’écran, qui a besoin de deux touches à appuyer ensemble, en rythme. Si l’option est plébiscitée, elle pourrait être ajoutée aux réglages généraux d’iOS dans un second temps.