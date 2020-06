Il est probable que YouTube réagisse rapidement pour pallier cette découverte partagée sur Reddit.

Des internautes ont découvert qu’il y avait une manière de supprimer toutes les publicités d’une vidéo YouTube, que ce soit celles en pré-roll (qui s’affichent avant la vidéo) ou celles insérées au milieu de la vidéo. Une ou un internaute du nom de u/unicorn4sale a partagé cette trouvaille sur Reddit le 10 juin 2020, qui a ensuite été relayée par le site d’information AndroidPolice.

Comment faire pour accéder à une vidéo sans pub ? La manœuvre est très simple : il suffit de rajouter un point après le « .com » dans l’URL de la vidéo. Nous l’avons testée sur les vidéos de la chaîne YouTube de Numerama, et cela fonctionnait toujours à la date du 12 juin au matin.

Un point c’est tout

Comment se fait-il que cette tactique soit efficace ?

Il semblerait que les cookies qui sont utilisés pour ajouter des publicités sont liés à des noms de domaines précis ; or, si on ajoute un caractère dans l’URL, le nom ne correspond plus à celui qu’il y a dans liste, et le domaine n’est plus autorisé à servir les cookies YouTube.

Cela s’ajoute à un autre choix de YouTube : ne pas « canoniser » une URL, c’est-à-dire ne pas s’assurer que certaines URL alternatives renvoient vers l’URL principale. Ainsi, il est possible de visionner la vidéo sur la page en « youtube.com. » sans que l’URL ne se soit transformée automatiquement en « youtube.com ».

Il convient de rappeler que contourner les publicités en ligne n’est pas une bonne idée si vous souhaitez aider les créateurs et créatrices de contenus dont vous appréciez le travail à être rémunérés. Pour les éviter, il existe toujours une solution légale, l’abonnement à YouTube Premium (un mois d’essai gratuit).