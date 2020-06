[Le Deal du Jour]Les inénarrables AirPods 2, avec le boîtier de charge classique, ont droit à une promotion de 29 euros sur Amazon ce lundi, vendu et expédiés par le marchand.

Plus besoin de présenter les AirPods 2 : ce sont tout simplement les meilleurs écouteurs pour accompagner votre iPhone (si l’on met de côté la version Pro, plus onéreuse). Amazon les propose aujourd’hui à 140 euros tout ronds, vendus et expédiés par le marchand.

Au lieu de 179 euros, le modèle avec boîtier de charge filaire est affiché à 140 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés des AirPods 2 par rapport au premier modèle ?

Les AirPods 2 ne sont qu’une évolution mineure des AirPods de 2016. Cependant, cette mise à jour apporte notamment la compatibilité Bluetooth 5.0 pour obtenir une connexion plus stable et moins énergivore. On note également l’arrivée de « Dis Siri » pour utiliser l’assistant sans passer par l’iPhone. Enfin, le boitier de charge propose désormais une autonomie de plus de 20 heures.

Quelles sont les différences avec les AirPods Pro ?

La principale différence entre les AirPods 2 et les AirPods Pro a trait à la présence de la réduction de bruit active, présente sur ces derniers. Par ailleurs, les AirPods 2 sont des écouteurs dits « boutons », généralement plus confortables que les intra-auriculaires. Enfin, le boîtier de ces AirPods 2 ne se recharge pas sans fil. Vous pouvez toutefois acheter séparément le boîtier compatible.

Peut-on utiliser les AirPods 2 avec un smartphone Android ?

Avec un iPhone, les AirPods 2 possèdent des fonctionnalités exclusives que l’on ne trouve pas avec Android. L’utilisation avec l’OS de Google reste possible, mais les AirPods 2 seront un peu plus limités. L’appairage est par exemple beaucoup plus simple avec un iPhone. Si vous voulez savoir comment ça se passe sur Android, on vous explique comment les configurer ici !

