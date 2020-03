Suspendues quelques jours, les mises à jour de Chrome sont relancées. Toutefois, Google prévient que cela a nécessité de remanier son calendrier des futures versions.

La pause n’aura pas duré bien longtemps. Une semaine après avoir temporairement gelé le calendrier de sortie de son navigateur web, Google fait savoir que les choses viennent de rentrer dans l’ordre, lit-on dans un billet de blog daté du 26 mars. Toutefois, quelques ajustements ont été nécessaires au niveau du planning pour tenir compte du relatif retard accumulé depuis huit jours.

Calendrier des mises à jour remanié

Au cours de la première semaine du mois d’avril, une mise à jour de Google Chrome pour la version 80 (celle actuellement disponible) sera poussée vers les internautes. Ensuite, dès le 7 avril, la firme de Mountain View enchaînera avec Chrome 81. Par contre, la branche 82 est annulée et la suivante est avancée de trois semaines et prévue pour la mi-mai 2020 — elle deviendra de facto la nouvelle branche 82. Vous suivez ?

La reprise du développement de Chrome — et donc de Chromium, le navigateur web libre sur lequel se base le navigateur de Google — sera certainement accueillie avec plaisir par le reste de l’écosystème, dans la mesure où plusieurs autres navigateurs web, et non des moindres, partagent les mêmes fondations : c’est le cas de Microsoft Edge, Opera, Brave ou encore Vivaldi.

