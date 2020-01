Parmi les 117 nouveaux emojis qui ont été validés par le Consortium Unicode pour être ajoutés en 2020, on trouve de nombreux emojis inclusifs.

C’est une belle victoire pour les personnes LGBT+ qui se battaient depuis des années pour plus de représentation à travers les emojis. La liste des 117 nouveaux emojis validés par le Consortium Unicode qui seront lancés au cours de l’année 2020 vient d’être dévoilée ce 30 janvier, et le constat saute aux yeux : ces nouveaux ajouts sont placés sous le signe de l’inclusivité.

En premier lieu, les personnes trans auront enfin leur drapeau (bleu rose blanc) ainsi que le symbole (une variation des symboles ‘homme’ et ‘femme’) en emojis. Jusqu’ici, il n’y avait que le drapeau arc-en-ciel, ajouté en 2016. Le drapeau trans avait été ajouté par Twitter à la mi-2019, mais il n’était pas approuvé officiellement par le Consortium l’an passé. Il était seulement considéré comme un « candidat » à la sélection, comme beaucoup d’autres qui, chaque année, ne sont pas sélectionnés.

👉 Currently listed under the name "Blue, Pink, and White Flag", the Transgender Flag / Transgender Pride Flag is a draft candidate for the next Unicode emoji release (Emoji 13.0). If approved, this flag will come to most platforms in 2020 🏳️‍⚧️ https://t.co/DT0nXZx6HM pic.twitter.com/58sdCQ25jk

