[Le Deal du Jour] L'Anker Nebula Capsule Max est un mini-projecteur qui est capable de projeter des vidéos en HD sur une surface d'environ 100 pouces. Il est aujourd'hui disponible au prix inédit de 399 euros sur Amazon en utilisant le code promo 9NTNX511.

Anker n’est pas à son premier projecteur de la taille d’une canette de soda. Le premier modèle Nebula Capsule que nous avons testé avait déjà largement séduit la rédaction par son design compact et sa simplicité d’utilisation. On pouvait lui reprocher quelques défauts quant au rendu visuel et sonore, mais la nouvelle version Max corrige évidemment la majorité des problèmes précédemment énoncés.

Au lieu de 499 euros en temps normal, l’Anker Nebula Capsule Max est aujourd’hui disponible à seulement 399 euros sur Amazon grâce au code promo 9NTNX511, soit une économie de 100 euros sur son prix habituel.

Si vous souhaitez faire quelques économies supplémentaires, notez que le Anker Nebula Capsule classique est également disponible en promotion à 295 euros en utilisant le code promo ZXRWR511, contre 395 habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales différences avec l’ancien modèle ?

Avec son Nebula Capsule Max, Anker a tout simplement amélioré l’ensemble des caractéristiques du modèle précédent.

Tout d’abord, il propose une luminosité de 200 lumens (contre 100 lumens auparavant) et une définition en 720p alors que son prédécesseur ne pouvait afficher que du 480p. Ensuite, il offre un meilleur rendu sonore grâce à son nouveau haut-parleur passant de 5 à 8W. De plus, le constructeur a également troqué le port micro USB contre de l’USB-C.

Pour couronner le tout, le modèle Max intègre Google Assistant pour contrôler cette canette technologique avec la voix.

Le mini projecteur Nebula Capsule Max peut-il remplacer un téléviseur ?

En couvrant une surface maximale de 100 pouces, il est en effet idéal pour regarder un film ou une série, que ce soit en intérieur ou en extérieur d’ailleurs. Notez qu’il est même possible de brancher sa Nintendo Switch (ou toute autre console avec un câble HDMI) pour apprécier des parties en multijoueur, par exemple.

Il intègre également la dernière version d’Android TV pour accéder à différents contenus via le Play Store, tels que Netflix, Amazon Prime, YouTube et autres consorts. En revanche, vous ne bénéficierez pas de la qualité d’un écran TV Full HD ou 4K puisque le projecteur se limite à une définition HD.

