Le nouvel iPhone SE coche toutes les cases pour devenir un best-seller. De la puissance ? Check. Un bon appareil photo ? Check. Un prix attractif ? Check, avec la promotion disponible chez Bouygues Telecom qui fait baisser son prix à 449 euros après ODR.

Présenté par surprise il y a quelques semaines par Apple, le nouvel iPhone SE fait beaucoup parler de lui. En effet, le dernier smartphone d’Apple remplace son prédécesseur datant de 2016 tout en conservant l’ADN de la gamme SE. À savoir format compact et rapport qualité-prix.

L’iPhone SE est déjà en promotion sur le site de Bouygues Telecom avec un forfait B&You 60 Go sans engagement à 11,99 euros par mois. En effet, son prix passe à 449 euros après avoir appliqué une offre de remboursement.

Si ces 449 euros vous semblent trop cher, il est toujours possible de diluer la somme sur plusieurs mois avec un paiement en 3 fois sans frais. Concrètement, vous ne payez que 166,33 euros les deux premiers mois puis 166,34 euros le troisième et dernier mois.

Une longévité déjà assurée

L’iPhone SE hérite du même processeur que les iPhone 11, à savoir l’A13 Bionic. Cette puce d’Apple est actuellement l’une des plus puissantes du marché. Elle est donc capable de faire tourner absolument toutes les applications de l’App Store sans jamais faiblir.

Cette puissance assure aussi une certaine longévité à l’iPhone SE de 2020. Apple a pour habitude de maintenir ses téléphones à jour pendant de nombreuses années. Le dernier smartphone d’Apple devrait ainsi recevoir les mises à jour majeures jusqu’en 2025.

À titre d’exemple, l’iPhone SE de première génération, malgré ses quatre ans d’âge, bénéficie encore des dernières mises à jour d’Apple. Il tourne actuellement sous iOS 13 soit la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple.

Le logiciel au secours de la photographie

L’iPhone SE est équipé d’un simple capteur photo de 12 mégapixels. Mais celui-ci fonctionne de concert avec le processeur A13 afin de corriger et d’améliorer la qualité des photos grâce à divers traitements logiciel.

Ainsi, l’iPhone SE profite lui aussi du Smart HDR inauguré par les iPhone XS de 2018, un procédé qui permet d’obtenir une bonne exposition dans des clichés avec une plage dynamique élevée (lumineux et sombre à la fois).

Malgré son unique capteur, l’iPhone SE est aussi capable de prendre des photos en mode portrait. La partie logicielle de l’iPhone est en mesure de calculer la distance séparant le capteur du sujet afin d’ajuster au mieux le flou d’arrière-plan. Vous retrouverez plus de détails à ce sujet dans le test de l’iPhone SE de Numerama.

L’iPhone SE est moins cher chez Bouygues Telecom

L’iPhone SE est déjà moins cher sur le site de Bouygues Telecom que lors de son lancement, il y a quelques semaines. En effet, son prix passe à 449 euros grâce à une offre de remboursement. C’est déjà 30 euros moins chers que sur le site d’Apple.

Il est par ailleurs possible d’associer l’iPhone SE à un forfait B&You 60 Go, entièrement sans engagement. Il est affiché au prix de 11,99 euros, et contient chaque mois :

60 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe

Enveloppe de 8 Go de données mobiles à utiliser en Europe

Spotify Premium offert 3 mois

