Le nouveau MacBook Air est disponible dès maintenant, à partir de 1 299 €. Soit 100 € de moins que la version précédente... et avec un Magic Keyboard !

Par surprise, Apple a renouvelé son MacBook Air ce 18 mars 2020. Alors que l’on attendait une mise à jour des MacBook Pro 13 pouces, c’est le plus mobile des laptops Apple qui a suivi en premier le chemin tracé par le MacBook Pro 16 pouces en fin d’année 2019.

Le changement le plus important est l’abandon du clavier papillon qui a fait couler tant d’encre numérique. Ce clavier, qui a des problèmes de fiabilité et de durabilité depuis son lancement a été remplacé sur le MacBook Pro 16 pouces par un Magic Keyboard, clavier ciseaux auquel les utilisatrices et utilisateurs de produits Apple sont habitués : c’est le même concept que celui derrière le clavier des iMac et Mac Pro. La course est plus longue et le mécanisme est beaucoup moins fragile. Lors de notre test du MacBook Pro 16 pouces, nous avions pu confirmer qu’il était à la hauteur des attentes.

Nouveau clavier, nouveaux micros, plus de stockage.

Le MacBook Air de nouvelle génération embarque également l’une des caractéristiques les plus simples et les plus bluffantes des MacBook Pro 16 : trois microphones au lieu d’un, ce qui change radicalement la qualité des enregistrements et des appels. C’est une petite chose, mais qui a été négligée par l’informatique mobile depuis ses débuts. Avec le MacBook Pro 16, conversations, réunions à distance et enregistrements de morceaux de musique ont radicalement changé dans nos usages et on espère que le MacBook Air suivra cette voie.

On note enfin dans les nouveautés que la configuration la moins onéreuse, à 1 200 €, embarque un SSD de 256 Go. L’entrée de gamme Apple abandonne donc le stockage de 128 Go qui était particulièrement faible pour des usages modernes. Côté composants, deux configurations de base sont proposées, en Core i5 / 512 Go (1 499 €) et en Core i3 / 256 Go (1 199 €), même s’il est possible de choisir un Core i7, 2 To de stockage et 16 Go de RAM pour 2 579 €. Cette configuration musclée n’est peut-être pas très adaptée au format du MacBook Air dans ses usages principaux (bureautique avancée), mais pourrait séduire les créatifs qui ont besoin de puissance et de mobilité.

De la génération précédente, ce nouveau MacBook Air garde Touch ID, la puce T2 pour chiffrer l’intégralité du contenu et protéger ses données et l’immense trackpad Force Touch.

Les deux configurations sont déjà disponibles sur le site d’Apple, pour une livraison le 6 avril. In fine, le MacBook Pro 13 pouces n’a clairement plus sa place dans la gamme : on se doute qu’il sera rapidement mis à jour.