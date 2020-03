Oppo a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme. Baptisés Find X2 et Find X2 Pro, ils boxent dans la même catégorie que la gamme S20 de Samsung et pourraient être les Huawei de 2020.

Privé des services de Google, Huawei laisse une place vacante sur le marché des téléphones haut de gamme capables de rivaliser avec les Galaxy S20 de Samsung. Et Oppo pourrait bien s’engouffrer dans la brèche avec ses Find X2 et Find X2 Pro, présentés à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 6 mars.

On peut affirmer qu’Oppo a mis le paquet du côté de la fiche technique de ses Find X2, qui se basent sur un processeur Qualcomm 865 — le dernier cri — associé à 12 Go de RAM. Il y a aussi cet écran OLED incurvé de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (l’argument incontournable en 2020) et compatible HDR10+. Sous la dalle d’une définition QHD+, on retrouve un capteur d’empreintes digitales. Contrairement aux S20, elle n’est pas percée au centre mais sur la gauche.

Les vrais concurrents des Galaxy S20 ?

Les Oppo Find X2 et X2 Pro ont beaucoup de choses en commun et, par exemple, ils s’appuient sur le même écran. Ils se différencient sur la partie photo, sachant que les deux téléphones devraient être capables de prendre de beaux clichés si l’on se réfère à leur équipement basé sur un triple capteur.

Oppo Find X2 Oppo Find X2 Pro Caméra avant 32 mégapixels, ouverture f/2.4 Caméra arrière Grande angle de 48 mégapixels (f/1.7), ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom hybride x5 et zoom numérique x20 (f/2.4) Grande angle de 48 mégapixels (f/1.7), ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2.2) et téléobjectif périscopique de 13 mégapixels avec zoom hybride x10 et zoom numérique x60 (f/3.0)

Sur le papier, seul le Galaxy S20 Ultra, situé au sommet de la gamme avec un prix très supérieur, semble faire mieux que les produits d’Oppo qui proposent des modes ultra nuit et ultra macro aux utilisateurs. Ils se distinguent aussi sur la charge ultra rapide pouvant monter jusqu’à 65W (moins de 40 minutes pour faire le plein des batteries de 4 200 et 4 260 mAh).

Oppo lancera les Find X2 et Find X2 Pro — compatibles 5G — au mois de mai, à des tarifs respectifs de 999 et 1 199 euros. On rappelle que la gamme S20 démarre à 909 euros, mais à une taille d’écran inférieure (6,2 pouces contre 6,7 pouces). Plusieurs finitions seront proposées : verre, céramique et cuir vegan (merci pour ça).

