[Le Deal du Jour] Les AirPods 2 d’Apple avec le boîtier compatible charge sans fil profitent d’une belle promotion sur Rakuten. On les trouve aujourd’hui à 166 euros au lieu de 229, ce qui est encore moins cher que les habituels 179 euros demandés pour le modèle avec boîtier filaire.

La charge sans fil a un argument : plus besoin de faire le tri entre les nombreux câbles connectés à votre multiprise pour trouver le bon. Il suffit de poser votre appareil compatible sur un socle prévu à cet effet. Si vous avez déjà sauté le pas avec votre iPhone, autant le faire également avec d’autres appareils compatibles, comme c’est le cas de vos futurs AirPods 2, par exemple.

Au lieu de 229 euros, la deuxième version des écouteurs true wireless d’Apple (avec boîtier de charge sans fil) est aujourd’hui disponible à 166 euros sur Rakuten, ce qui représente une économie de plus de 60 euros sur le prix d’origine des AirPods 2. De plus, vous recevrez 11,67 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi les AirPods 2 ont autant de succès ?

Les Apple AirPods 2 ont rencontré un franc succès en 2019, et nul doute que la tendance continue en 2020 avec ce genre de promotions. Pour faire simple, la firme de Cupertino a grappillé plus de 50 % des parts de marché avec ses écouteurs true wireless, faisant d’eux une référence mondiale. Ils doivent tout d’abord ce résultat à leur design agréable à porter et hérité du premier modèle de 2016, mais aussi, et surtout, à leur simplicité d’utilisation, d’autant plus lorsque l’on possède un smartphone de la marque à la pomme.

En effet, l’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils devient un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette, par exemple.

Quelles sont les nouveautés par rapport aux AirPods de 2016 ?

Il faut savoir que les AirPods 2 ne sont qu’une évolution mineure par rapport au premier modèle des écouteurs true wireless d’Apple. Cependant, cette mise à jour est plus que bienvenue, notamment grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0 pour obtenir une connexion plus stable au quotidien. On note également la compréhension des mots « Dis Siri » pour utiliser l’assistant sans passer par l’iPhone. Enfin, le boitier de charge propose désormais une autonomie de plus de 20 heures et est désormais compatible avec la charge sans fil.

Comment faire si je n’ai pas de chargeur sans fil ?

Que vous possédiez un smartphone Android ou un iPhone, il faut avouer que les constructeurs ne fournissent généralement pas le chargeur adéquat, même si l’appareil en question est pourtant compatible avec la charge sans fil. Il est alors nécessaire de repasser à la caisse pour profiter de cette fonctionnalité, si pratique au quotidien.

Pour cela, il suffit d’en choisir un certifié Qi, idéalement avec des features comme la détection des objets et la charge adaptative afin d’assurer la protection de votre appareil. Parmi les bons élèves abordables, on retrouve le chargeur Anker PowerWave pour une vingtaine d’euros.

D’ailleurs, comment faire si j’ai un smartphone Android ?

C’est bien connu, Apple favorise en premier lieu son écosystème avec des fonctionnalités exclusives et l’utilisation des AirPods 2 sera donc un peu limitée avec un appareil Android. En revanche, cela ne les empêche pas de fonctionner avec un smartphone ou une tablette Samsung, Huawei, Xiaomi et autre… Pour les curieuses et curieux, on vous explique tout ici !

