Romain Ribout - il y a 11 minutes Tech

[Le Deal du Jour] On vous propose aujourd’hui la carte microSD SanDisk Ultra d’une capacité de 512 Go, aujourd’hui remisée à 66 euros sur Amazon. Il s’agit tout simplement du prix le plus bas jamais constaté jusqu’à maintenant.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Que ce soit avec un smartphone, une tablette, ou même une Nintendo Switch, on peut vite se sentir à l’étroit avec le stockage interne de son appareil fétiche que l’on utilise au quotidien. Une solution s’impose alors pour éviter ce sentiment de frustration : une microSD.

Mais pas n’importe laquelle, la microSD SanDisk Ultra que l’on vous recommande aujourd’hui en promotion offrira une grande liberté dans le choix des applications/jeux/fichiers conservés grâce à sa capacité de 512 Go.

Amazon la propose actuellement à seulement 66 euros, contre plus d’une centaine d’euros habituellement. Le rapport capacité/prix devient alors plus qu’intéressant, estimé à moins de 13 centimes le Go.

Notez qu’elle est livrée avec un adaptateur SD pour faciliter le transfert de fichiers.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de la microSD SanDisk Ultra ?

La microSD SanDisk Ultra d’une capacité de 512 Go propose une vitesse de transfert jusqu’à 100 Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui est largement suffisant pour transférer rapidement des fichiers au quotidien. S’il ne faut pas non plus lui faire endurer les pires épreuves, il faut savoir que la gamme SanDisk Ultra est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles : elle résiste à l’eau, aux températures extrêmes (de -25 à 85°C), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

Avec quels appareils puis-je utiliser la microSD SanDisk Ultra ?

Logiquement avec tous les appareils qui intègrent un port microSD. Cependant, il faut savoir que toutes les références ne sont pas semblables et répondent à différents usages.

Prenez l’exemple de la SanDisk Ultra, elle est certifiée A1 pour garantir des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Elle est alors idéale pour stocker des applications sur smartphone et tablette, mais aussi pour des jeux dématérialisés sur Nintendo Switch, car elle assurera de bonnes performances lors de l’exécution.

Vous pourrez également utiliser la microSD de SanDisk pour votre appareil photo ou votre caméra d’action. Sa classe 10 / UHS 1 offre en effet la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en Full HD. Pour de la 4K, l’UHS 3 est bien mieux adapté pour ce format.

Est-ce le bon moment pour l’acheter ?

Oui, c’est effectivement le bon moment pour acheter la microSD SanDisk Ultra d’une capacité de 512 Go. À vrai dire, elle n’a jamais été aussi bon marché qu’aujourd’hui sur Amazon.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.