Au MWC, TCL aurait dû présenter un concept de smartphone étrange, qui reprend la philosophie du Samsung Galaxy Fold sans être pliable. L'astuce ? Un écran coulissant.

TCL devait se rendre au MWC 2020, salon annulé à cause des risques liés au coronavirus, avec un drôle de concept dans ses bagages. Le 17 février, dans les colonnes de CNET, on découvre les rendus d’un smartphone coulissant. Le but serait de proposer le même argument que le Galaxy Fold de Samsung — un hybride téléphone/tablette — mais sans être pliable.

En mode normal, le smartphone de TLC ressemble à ses pairs. Mais il est visiblement possible de le tirer vers la droite pour doubler la surface d’affichage. Nul ne sait comment fonctionne le mécanisme mais tout porte à croire que l’écran possède une partie suffisamment flexible pour que les deux côtés puissent être superposés sans aucune crainte. Se pose alors la question de l’épaisseur.

Un drôle de concept de smartphone chez TCL

Quel pourrait être l’intérêt de ce smartphone face aux téléphones pliables ? Peut-être que l’idée serait de supprimer la marque laissée par la pliure sur l’écran. Sur les images fournies par CNET, en mode tablette, le concept de TCL semble plat. On peut quand même en douter : il faudrait une astuce pour que ce soit vraiment le cas et on se rend vite compte qu’une portion de la partie droite est moins épaisse que la partie gauche (logique, puisqu’elle s’apparente à un tiroir).

En format téléphone, le produit de TCL empile les caractéristiques vues ces dernières années : design incurvé, trou dans l’écran pour accueillir la caméra selfie et quadruple capteur à l’arrière.

On comprend où TCL veut en venir avec son prototype dont la principale promesse est de transformer un simple smartphone en tablette, alors que les produits pliables sont touchés par des problèmes de fiabilité et de fragilité (chez Samsung comme chez Motorola). Il n’y a que l’exécution qui est entourée d’interrogations. Bien entendu, cela ne préfigure en rien la commercialisation d’un tel produit, sachant que TCL est un habitué des concepts audacieux (exemple : ce smartphone avec deux côtés pliables).