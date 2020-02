Quel est le meilleur modèle pour photographier en instantané ? En 2020, plusieurs fabricants proposent des appareils photos qui s'inspirent tous du même ancêtre, le célèbre Polaroid. Nous avons testé plusieurs de ces modèles.

La photographie instantanée est toujours d’actualité en 2020. Le procédé, développé au milieu du siècle dernier avec l’invention du célèbre Polaroid, a inspiré d’autres fabricants. Aujourd’hui, des sociétés comme Fujifilm ou Lomography se sont emparées de cette tendance et proposent de nouveaux modèles d’appareils photo instantanés. Mais que valent vraiment ces produits ?

Pour vous aider à choisir l’appareil adapté, nous avons testé plusieurs modèles, dont les prix vont d’une centaine d’euros à plus de 200 euros. Tous permettent d’obtenir des images en format carré (selon les modèles, avec les films Instax Square ou les cartouches d’AGFA Photos). Nos tests ont montré que ces appareils sont surtout adaptés pour photographier des portraits et des détails, et que la photographie de paysages demande un peu de plus de pratique. Au royaume des instantanés, l’imprécision est reine… mais fait aussi le charme de ces appareils qui surfent sur la tendance du rétro.

Instax Square SQ6

L’Instax Square SQ6 de Fujifilm opte pour un design sobre et compact. Misant sur la simplicité, cet appareil photo instantané est facile à transporter et possède un minimum d’accessoires (trois filtres colorés à apposer sur le flash). Les réglages sont variés, sans pour autant que l’utilisation de l’appareil ne devienne trop complexe. L’utilisation du flash peut néanmoins sembler contre-intuitive : si le voyant est allumé, le flash est éteint. Puisque le déclencheur et le flash ne sont pas installés du même côté, le risque d’obstruer malencontreusement le flash en appuyant sur le bouton est évité. Son gros bémol est de fonctionner sur piles (une batterie aurait été appréciée). Attention à ne pas bouger en prenant la photo, à moins de vouloir créer un flou artistique ! Quant au cadrage, il peut parfois surprendre.

Pour qui ? Pour débuter la photographie instantanée en format carré, l’Instax SQ6 est un bon choix. Simple à utiliser, facile à transporter, ce produit permet véritablement de s’amuser en photographiant. Ses filtres colorés permettent d’obtenir de beaux rendus. Il faut parfois accepter de se laisser surprendre par le résultat !

Lomo’ Instant Square

Le Lomo’ Instant Square de Lomography est probablement le produit le plus étonnant de cette sélection. Son objectif, qui se déploie, assure à la fois un design compact (quand l’appareil est fermé) et résolument rétro (quand il est ouvert). Déplié, l’appareil possède un soufflet qui fait tout son charme. La contrepartie est la probable fragilité de l’objet, soumis à rude épreuve d’être sans cesse plié et replié. L’appareil photo instantané peut être personnalisé avec de nombreux filtres, mais certains sont décevants à l’usage (un filtre était censé parsemer la photographie d’étoiles mais il n’en fut rien). Le déclencheur est situé sous le flash, il faut donc prendre garde à ne pas y faire glisser son doigt en prenant la photo. Il est possible de développer des photos en format carré (Square) ou rectangulaire (Mini), un plus non négligeable. Quant au cadrage, il faut accepter quelques imprécisions.

Pour qui ? Pour débuter, le Lomo’ Instant Square est indiqué. Il devrait plaire aux utilisateurs qui veulent retrouver un esprit « Instagram » en photographiant en instantané. Le charme de l’appareil et ses nombreuses possibilités de personnalisation feraient presque oublier ses quelques défauts.

Diana Instant Square

Le design du Diana Instant Square de Lomography est clairement le plus réussi de cette sélection. Avec son look rétro et coloré, cet appareil photo instantané est superbe. En contrepartie, il est encombrant. Il est possible de lui associer une foule d’accessoires, avec des objectifs, des viseurs et un flash à monter sur l’appareil. Malheureusement, ce produit est décevant à l’usage : obtenir une belle image est très compliqué. Les clichés sortent souvent très sombres, voire avec des bords complètement noirs. L’appareil ne possède pas de compteur de prises, qui éviterait une mauvaise surprise lorsqu’on se prépare à shooter et que la cartouche de films est épuisée. Le déclencheur, installé sur le côté de l’objectif, risque de faire bouger au moment de prendre la photo.

Pour qui ? Pour les photographes confirmés, car le Diana Instant Square n’est pas facile à utiliser pour débuter la photographie instantanée. C’est le premier que nous avons testé et sa complexité peut vite rebuter, faisant oublier ce beau design qui était si prometteur (dommage).

Realipix Square S

Le Realipix Square S d’AGFA Photo est l’appareil le plus compact de cette sélection : aucun problème pour le transporter. Aucun accessoire ne dépasse du boitier, qui mise à la fois sur la sobriété et un look un peu rétro. À l’usage, il se révèle rapidement plus proche d’une petite imprimante photos que d’un véritable appareil photo instantané. Le développement n’a pas lieu après la sortie du papier, mais lors d’une impression en plusieurs étapes, par couches successivement colorées. Le procédé est quelque peu bruyant. Néanmoins, il est le seul de ce guide à posséder une batterie : c’est un bon point. Un petit écran permet de faire les réglages (limités), par exemple avec l’ajout de filtres colorés. Les photos sont plus précises qu’avec les autres appareils, mais le plaisir de voir l’image apparaître est absent. Entre deux impressions, il faut patienter.

Pour qui ? Pour débuter, le Realipix Square S est adapté. Si vous tenez à avoir un écran et à éviter d’utiliser des piles, ce choix est à envisager. Mais il faut avoir en tête que l’impression de l’image, certes nette et précise, ôte un peu la « magie » habituellement associée à la photographie instantanée.