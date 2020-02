Romain Ribout - il y a 32 minutes Tech

Pour accompagner le lancement du service cloud gaming GeForce Now en France, nous avons déniché une promotion pour les deux récents boîtiers multimédias de la marque californienne, à savoir la Nvidia Shield TV (2019) et la Nvidia Shield TV Pro. Ils bénéficient tous les deux d’une réduction de 20 euros avec Acheter sur Google.

Pour profiter de GeForce Now tranquillement assis au fond d’un canapé, le boîtier multimédia Nvidia Shield TV s’impose comme une évidence. Le constructeur californien a évidemment optimisé son propre service de cloud gaming sur ses produits, de quoi jouer dans les meilleures conditions possible, si l’on a bien entendu une bonne connexion Internet.

Si l’abonnement gratuit de GeForce Now est déjà une bonne nouvelle, vous serez ravis d’apprendre en plus que les deux dernières box Nvidia Shield TV sont aujourd’hui en promotion avec Acheter sur Google. Grâce au code promo FEVRIER15, le modèle classique passe à 139 euros (au lieu de 159) et le modèle pro à 199 euros (au lieu de 219).

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de la Nvidia Shield TV ?

La Nvidia Shield TV classique de 2019 propose un design discret avec sa petite forme cylindrique. La connectique est en revanche assez maigre, mais propose l’essentiel avec un port HDMI, Ethernet et microSD. La box TV est propulsée par la nouvelle puce Tegra X1+ épaulée par 2 Go de mémoire vive, ce qui lui permet facilement de lire de nombreux jeux disponibles sur le store. La compatibilité Bluetooth 5.0 est par ailleurs plus que bienvenue pour y connecter une manette sans fil, par exemple. Elle est également compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Que rajoute le modèle Pro de la Nvidia Shield TV ?

Le modèle Pro de la Nvidia Shield TV est un peu plus imposant que le précédent. Il a la particularité d’être boosté par 3 Go de mémoire vive (soit 1 Go de plus que le modèle classique) et de posséder le double de capacité de stockage que la version classique, à savoir 16 Go. Il inclut 2 ports USB supplémentaires pour y brancher des manettes de jeu, mais aussi un disque dur externe pour étendre le stockage, par exemple. Il peut enfin servir de serveur Plex en Full HD et offre même la possibilité de diffuser facilement ses parties sur Twitch.

Qu’est-ce que c’est GeForce Now ?

GeForce Now est un nouveau service de cloud gaming, en concurrence avec Stadia, ou encore Shadow. Il propose de jouer à tous vos jeux déjà achetés sur n’importe quel support, en passant de l’ordinateur au smartphone, jusqu’au téléviseur de votre salon sur Nvidia Shield TV, ou tout autre box Android TV. Pour cela, Nvidia va lier votre compte avec vos différents comptes Steam, Epic, Battle.net et même Arena.net, puis associer les jeux que vous possédez déjà pour les lancer comme par magie, sans téléchargement ni mise à jour. Tous les titres ne sont pas encore optimisés, mais la liste est déjà exhaustive si vous avez d’ores et déjà une bibliothèque de jeux bien remplie.

Notez qu’il y a deux formules : une gratuite (avec session limitée à 1 heure) et une payante en accès prioritaire (avec session limitée à 6 heures) qui ajoute l’option ray tracing.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. Bref, l’arme de Google pour devenir Amazon.

