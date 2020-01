Romain Ribout - il y a 11 minutes Tech

Au lieu de 249 euros à leur sortie, les Sony WF-1000XM3 passent aujourd’hui à 191 € via Acheter sur Google avec notre code promo exclusif. Cela représente une réduction d’environ 60 euros sur l’une des meilleures références d’écouteurs sans fil du moment.

En 2020, nombreux sont les constructeurs à proposer la réduction de bruit active sur leurs écouteurs sans fil, suivant la route d’Apple avec ses excellents AirPods Pro. Avec ses WF-1000XM3, Sony a sorti le grand jeu, montrant sa maîtrise de l’audio. La firme japonaise possède un avantage par rapport à ses concurrents, puisqu’elle est déjà réputée dans le milieu avec son excellent casque WH-1000XM3.

En passant par Acheter sur Google, il suffit d’utiliser notre code promo exclusif FRANDROID916 pour faire descendre les écouteurs Sony WF-1000XM3 à 191 euros, contre 249 euros au lancement. Ils sont ensuite expédiés directement par Boulanger, avec une garantie de 2 ans.

Notre code promo exclusif « FRANDROID916 » est valable jusqu’au 16 janvier 23:59 pour les 5 000 premiers utilisateurs (nouveaux et existants). Il permet d’obtenir une réduction de 7 % jusqu’à une limite de 100 euros de remise.

Pour mieux comprendre l’offre

La réduction de bruit active des Sony-WF-1000XM3 est-elle vraiment efficace ?

Pour des écouteurs sans fil ? Oui. Ceux de Sony sont même bluffants une fois dans les oreilles. La réduction de bruit héritée du casque WH-1000XM3 démontre toute son efficacité, même en étant miniaturisée dans de petites oreillettes. Cependant, le résultat est loin d’atteindre le niveau du casque à arceau qui englobe entièrement les oreilles de son utilisateur. Les embouts en silicone des écouteurs permettent déjà une bonne isolation passive, mais les deux ne sont pas comparables. En revanche, cette réduction est déjà très satisfaisante en comparaison d’autres écouteurs intra-auriculaires disponibles sur le marché et offre tout de même la possibilité de se couper énormément des distractions externes. Seul souci : il est possible que vos oreilles ne soient pas compatibles. C’est ce qui nous est malheureusement arrivé.

Quelles sont les autres fonctionnalités des écouteurs de Sony ?

Les Sony WF-1000XM3 ne sont pas dépourvus de fonctionnalités, bien au contraire. Parmi les plus importantes, on note surtout le mode « Quick Attention » qui permet de réduire le son et entendre les bruits environnants par le simple effleurement de la zone tactile dédiée. De plus, les WF-1000XM3 embarquent dorénavant Google Assistant de façon native. Vous pourrez ainsi passer des appels ou échanger avec l’assistant vocal simplement sans enlever les oreillettes. On apprécie également l’autonomie annoncée à 24 heures avec le boîtier de recharge, mais on regrette l’absence d’une compatibilité avec la charge sans fil.

C’est quoi encore Acheter sur Google ?

La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de promotions, comme celle-ci, uniquement réservée aux lecteurs des médias d’Humanoid.

