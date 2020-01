Romain Ribout - il y a 41 minutes Tech

Amazon propose aujourd’hui une belle promotion pour la souris gaming Logitech G402 Hyperion Fury. Elle profite aujourd’hui d’une remise de 57 %, la faisant passer de 69 à 29 euros seulement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La Logitech G402 Hyperion Fury est l’un des modèles d’entrée de gamme de la marque, mais cela ne l’empêche pas d’être une bonne souris pour les gamers et gameuses, d’autant plus à ce prix. Au lieu de 69 euros habituellement, la souris gaming du constructeur suisse est aujourd’hui disponible à 29 euros sur Amazon, soit une économie de 40 euros sur son prix d’origine.

Pour accompagner cet achat, on retrouve également le clavier gaming Logitech G512 SE en promotion à 69 euros sur Amazon, contre 109 habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les avantages d’une souris orientée « gaming » ?

En comparaison d’une souris classique, la souris pour gamers/gameuses va évidemment s’adapter aux jeux vidéo. Tout d’abord en rajoutant des boutons supplémentaires : ils sont souvent accessibles avec le pouce sur la tranche, ou au milieu avec l’index. Ensuite en optant pour un design ergonomique afin de favoriser les longues sessions de jeu. On retrouve également de nombreux capteurs pour réduire le plus possible le délai entre l’appui d’une touche et l’action sur l’écran.

Qu’en est-il de la souris gaming Logitech G402 Hyperion Fury ?

Elle répond évidemment à tous les critères cités précédemment, en plus de celui du prix aujourd’hui. Son design s’adapte parfaitement à votre main droite grâce à ses formes arrondies et maîtrisées, et ses boutons supplémentaires — au nombre de 8 au total — sont naturellement accessibles et programmables depuis le logiciel G Hub sous Windows et macOS. Les réglages sont par ailleurs sauvegardés directement sur la souris pour l’utiliser dans les mêmes conditions sur un autre ordinateur. Enfin, elle offre également une réactivité très appréciable au quotidien grâce à son moteur fusion intégré qui permet d’être très précis, même à grande vitesse. Bref, c’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix, d’après notre guide dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.