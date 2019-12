Positionnés sur le segment sportif, les MW07 Go de Master & Dynamic constituent une alternative sérieuse aux Powerbeats Pro.

Chez Numerama, on a beaucoup apprécié les MW07 de Master & Dynamic, marque new-yorkaise qui fait des produits audio de qualité, au design raffiné et aux prestations acoustiques légèrement au-dessus de la moyenne. Avec les MW07, le constructeur signait des écouteurs intra sans fil certes très chers, mais qui en donnaient pour leur argent. En 2019, il récidive avec deux déclinaisons : les MW07 Plus, dotés d’une réduction de bruit active (c’est à la mode), et les MW07 Go, pensés pour le sport.

Les MW07 Go ont fort à faire avec ce positionnement puisque Beats a tapé fort avec ses Powerbeats Pro, ses premiers écouteurs vraiment sans fil. Comment Master & Dynamic compte-t-il se démarquer ? Par ses finitions premium, son rendu sonore et son design différent (sans tour d’oreille).

Des MW07 compacts

Comme leur nom le laisse présager, les MW07 Go reprennent le design rectangulaire des MW07, en légèrement plus compact. Ce choix esthétique prêtera toujours à débat : certains détestent pendant que d’autres adorent. Une choses est sûre : ils arborent un look un peu moins sportif que les Powerbeats Pro, dont le tour d’oreille laisse peu de place aux doutes. En ce sens, les MW07 Go sont un peu plus discrets malgré des coloris pop et brillants (du bleu et rouge en plus du blanc ou noir).

Un look un peu moins sportif que les Powerbeats Pro

Fibre sportive oblige, les MW07 Go sont conçus pour être durables et très résistants à l’eau (certification IPX6, qui protège des éclaboussures et de la pluie, mais ne permet pas l’immersion). Pour cela, les ingénieurs ont fait appel au matériau composite TR90, employé notamment pour des montures de lunettes. Il dispose d’un autre avantage : sa légèreté.

On retrouve cette emphase sur la durabilité avec le boîtier de recharge, qui troque l’élégant mais fragile acier inoxydable pour du plastique enrobé de fibre technique. Il s’avère très compact et, lui-aussi, très léger. Il n’aura aucun mal à se loger dans un sac de sport.

Simple comme des écouteurs BT

Pour appairer les MW07 Go à votre smartphone Android ou iOS, il n’y a pas besoin de télécharger une application. Il sera en revanche nécessaire de faire un petit tour par les paramètres Bluetooth pour les trouver et les lier. La conséquence de cette facilité devient contraignante si on souhaite utiliser les écouteurs avec un autre appareil (il faudra d’abord les supprimer du premier).

En termes de fonctionnalités, les MW07 Go sont limités : ils ne se mettent pas automatiquement en pause quand on retire l’une des oreillettes tandis que seule celle de droite dispose de microphones pour les appels et les sollicitations de l’assistant vocal (celui configuré par défaut sur le téléphone). Autrement, on retrouve un bouton multifonction sur le MW07 Go de droite. Il permet de gérer la lecture (un clic), de passer à la chanson suivante (deux clics) ou précédente (trois clics), voire d’activer l’assistant vocal (appui prolongé). À gauche, on retrouve les touches liées au contrôle du volume, ce qui évite de passer par la source.

Les ailettes magiques

Les MW07 Go sont des écouteurs intra et force est de reconnaître qu’ils s’avèrent plutôt très confortables à l’usage, ni trop intrusifs (sentiment de gêne) ni trop absents une fois portés (la peur qu’ils tombent). Il faut dire que Master & Dynamic continue de faire confiance à ses ailettes magiques, qui viennent s’insérer naturellement sous la conque de l’oreille. Cet attribut garantit un meilleur maintien, même si l’insertion des MW07 Go demande une marche à suivre, expliquée dans la notice (on incline les écouteurs vers l’avant pour laisser glisser les ailettes en enfonçant l’embout).

Très confortables à l’usage

Master & Dynamic a par ailleurs pensé à fournir diverses tailles d’embouts (cinq en tout) et d’ailettes (trois). De cette manière, chacun sera susceptible de trouver l’association qui lui convient après plusieurs essais. Le confort était une case essentielle à cocher pour les MW07 Go, pensés pour tenir tout un entraînement sans entraver l’effort. Sur ce point, le pari est remporté haut la main.

Toujours ce rendu sonore appréciable

S’ils sont les moins chers de la gamme MW07, les modèles Go ne dénaturent pas la signature sonore chère à Master & Dynamic. Loin d’être plat, même si les amateurs de basses trouveront qu’il en manque un peu, il assure par son équilibre. Les morceaux écoutés sont précis et aérés, avec une clarté appréciable dans la majorité des genres (parfois, il arrive que les voix sifflent un peu, mais c’est du pinaillage) et un découpage aiguisé de l’arrière scène. Pour des écouteurs sans fil, les MW07 Go s’avèrent très à l’aise, notamment grâce à sa richesse bienvenue dans la restitution des médiums. C’est globalement chaleureux.

En prime, on ne manquera pas de souligner la réduction de bruit passive qui fonctionne plutôt bien, alors que, désormais, la concurrence s’équipe d’une solution active. On aimerait quand même que Master & Dynamic se décide à développer une application compagnon pour peaufiner davantage les réglages. Sur ce point, on privilégiera les Sony.

Des écouteurs endurants

L’autonomie des MW07 Go grimpe à entre 9 et 10 heures en une seule charge tandis que le boîtier fournit 12 heures d’écoute supplémentaire (il paie sa petite taille). En somme, Master & Dynamic a privilégié celle des écouteurs, capables de tenir très, très longtemps (les AirPods tiennent à peine plus de 4 heures). Comptez 15 minutes pour charger le boîtier à 50 % et 40 minutes pour faire le plein. Hélas, il n’est pas compatible avec la charge sans fil.

En bref MW07 Go Note indicative : 4/5 Vous n'aimez pas le design tour d'oreille des Powerbeats Pro ? Peut-être que la forme plus rectangulaire des MW07 Go saura vous plaire. Déclinaisons sportives des MW07 de Master & Dynamic, ces écouteurs sans fil constituent une alternative sérieuse au produit conçu par Beats. Surtout si vous n'êtes pas propriétaire d'un iPhone. Ainsi, les MW07 Go se distinguent par leurs finitions résolument premium, ce qui ne veut pas dire fragiles. Ils proposent par ailleurs un rendu sonore de qualité, basé sur l'équilibre et la précision. Pour moins de 200 euros, ils ont de quoi devenir les alliés des sportifs pour qui le style est également un critère d'achat. Top Confort appréciable

Confort appréciable Design durable bien pensé

Design durable bien pensé Rendu sonore équilibré Bof Un peu chiche en fonctionnalités vues ailleurs

Un peu chiche en fonctionnalités vues ailleurs Pas de recharge sans fil

Pas de recharge sans fil Les Powerbeats Pro existent

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama Signaler une erreur dans le texte