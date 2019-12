Julien Cadot - il y a 4 minutes Tech

Après le Black Friday Month, la Black Friday Week, le Black Friday et le Cyber Monday Week-end, le mois de novembre renommé officiellement le mois des promos fait un atterrissage contrôlé sur le Cyber Monday. L'occasion pour nous de vous recommander les quelques offres qui valent vraiment le coup.

Le Cyber Monday a été conçu comme un pendant numérique au Black Friday, bien plus centré aux États-Unis sur les magasins physiques. L’histoire de la vie avançant, la consommation s’est déportée du magasin au site web et le Black Friday est désormais tout autant, sinon plus, un événement commercial numérique que physique. En France, ce sont les ecommerçants qui l’ont d’ailleurs importé. Dès lors, est-ce que le c y b e r m o n d a y a encore un sens ? Pas vraiment, mais c’est encore une occasion de rattraper quelques bons plans qui tournent encore sur le web.

Comme toute la semaine, Numerama vous propose une sélection de produits courte, mais qui sont tous recommandables. Pas de gadget qui finissent dans les tiroirs, pas de produits à la durée de vie limitée, pas de fausses promotions.

