Le Black Friday est lancé ! Okay, on est jeudi, mais ce n'est pas notre faute si les commerçants ne connaissent pas les jours de la semaine. Pour l'occasion, nous avons déniché pour vous les bons plans Apple, produits rarement soldés.

Vous ne comprenez rien au Black Friday en France cette année ? Cela tombe bien, nous non plus. Visiblement impatients d’en finir, les commerçants français ont décidé de déployer l’intégralité des offres Black Friday ce jeudi après-midi. Tout en laissant en ligne la plupart des offres de la semaine. Bref, il y a vraiment de quoi s’y perdre et nous essayons sur Numerama de repérer les vrais bons plans pour vous éviter les entourloupes liées à la période.

Et s’il y a bien un constructeur sur lequel on ne peut pas compter pour des produits au rabais, c’est Apple. Pour trouver des offres correctes, il faut se tourner vers des ecommerçants qui coupent leurs marges ou des commerçants européens. Cela permet d’éviter les produits mal reconditionnés par des tiers peu scrupuleux et de profiter de bons prix.

iPhone 11 Pro — 999 € L’iPhone 11 Pro n’est pas en promo sur les boutiques françaises, mais on trouve une belle réduction sur Amazon.it. Pas d’inquiétudes : la garantie est internationale chez Apple. Trois raisons de l’aimer ? Son écran est magnifique, ses trois appareils photo sont bluffants et il est le centre d’un écosystème Apple parfaitement maîtrisé et cohérent, de la maison connectée aux accessoires. S’il avait un port USB-C, ce serait un sans faute. Retrouver l'iPhone 11 Pro à 999 € AirPods 2 — 129 € Les AirPods Pro sont sortis, mais ils coûtent cher et ne conviennent pas à celles et ceux qui n’aiment pas la sensation d’une paire d’écouteurs intra. Dès lors, la deuxième génération d’AirPods classique est un vrai choix pour quiconque possède un iPhone — ils fonctionnent sous Android mais perdent quelques fonctionnalités pratiques. On ne les louera pas pour leur qualité audio, qui reste correcte, mais pour leur confort d’usage au quotidien et leur côté hyper pratique pour les appels et les commandes vocales à Siri. À 129 €, ils valent clairement le coup. Retrouver les AirPods 2 à 129 € Apple Watch Series 5 — 399 € Vous ne voulez pas être déçus par une montre connectée ? Achetez une Apple Watch. La montre d’Apple apporte un confort difficilement égalé par la concurrence au quotidien et offre des fonctionnalités exclusives vraiment complémentaires à celle d’un iPhone. Avec Apple Pay, Apple Music, Plans et les applications de suivi de l’exercice et de la santé, elle s’impose comme un véritable objet utile au quotidien. Ce qui n’est pas le cas de tous les gadgets connectés un peu cheapos. Retrouver l'Apple Watch Series 5 à 399 € MacBook Pro 13″ — 1 299 € Les MacBook Pro de 13″ sont désormais intégrés à une gamme claire chez Apple : celle de la mobilité. L’alternative aujourd’hui est un MacBook Pro 16 pouces qui, s’il reste mobile, est tout de même lourd à transporter. Et coûte exactement le double. Le petit MacBook Pro 13″ avec TouchBar reste donc une référence pour qui privilégie les déplacements à la puissance brute. Seul bémol : le clavier papillon est toujours présent sur cette génération (Apple propose un programme de reprise gratuit s’il venait à se casser). Retrouver le MacBook Pro à 1 299 € Magic Keyboard Space Gray — 109 € L’accessoire ultime pour un Mac ou un MacBook surélevé en configuration bureau : le Magic Keyboard Space Gray. Oui, Space Gray, parce qu’il aura la même teinte que les appareils Apple de dernière génération. C’est accessoirement l’un des meilleurs claviers de bureau pour qui n’aime pas les claviers mécaniques, avec un toucher silencieux et doux, mais qui garde une belle course. Apple en a récupéré les fondations pour le clavier des nouveaux MacBook Pro 16″. Il est évidemment sans fil. Retrouver le Magic Keyboard à 109 €

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.