Que ce soit pour éviter d’être victime d’un piratage ou comprendre comment améliorer sa vie privée en ligne, prendre des cours de cybersécurité n’est jamais du temps perdu. Jusqu’au jeudi 21 novembre prochain, Udemy propose justement une sélection de cours sur la cybersécurité, tous à moins de 15 euros.

Udemy est une plateforme de formation en ligne sur laquelle il est possible de se former aussi bien à JavaScript qu’aux gestes de premiers secours pour les animaux de compagnie. Cette semaine, Udemy met l’accent sur la cybersécurité. Voici une sélection de cours pour apprendre à mieux maîtriser sa vie privée en ligne, à comprendre les techniques de hackers, mais aussi à protéger son réseau Wi-Fi.

Apprendre à utiliser les bons outils pour protéger sa vie privée au maximum

Devenir totalement invisible sur Internet en 2019 est devenu quasi-impossible et l’anonymat en ligne est devenu complexe à obtenir. C’est ici qu’intervient ce cours sur le dark web, l’anonymat, la confidentialité et la sécurité.

Ce cours de 10 heures, intégralement en anglais sous-titré en anglais, est réaliste. Il ne vous apprendra pas à passer sous les radars avec des logiciels magiques. Il va vous expliquer quels sont les outils et les moyens que l’on peut utiliser de concert pour réduire le plus possible sa trace sur Internet. Utilisation de TOR, installation de l’OS TAILS, accès au « dark web », compréhension des systèmes de chiffrements sont quelques-uns des points abordés dans le cours.

Habituellement affichée au tarif de 194,99 euros, cette formation est disponible durant les prochains jours au prix de 13,19 euros seulement.

Apprendre à mieux sécuriser son réseau WiFi

Vous avez probablement déjà entendu dire qu’il était très simple de cracker un réseau Wi-Fi afin de s’emparer de son mot de passe. La réalité est évidemment un peu plus complexe puisque les hackers comptent souvent sur le fait que les mots de passe des réseaux Wi-Fi soient très simples et donc plus faciles à bruteforcer. D’autre part, les techniques pour y parvenir demandent quelques outils et connaissances techniques non négligeables.

Ce cours de hacking éthique ne va pas vous apprendre à craquer les mots de passe des réseaux Wi-Fi, mais plutôt vous expliquer comment les hackers parviennent à leur fin. Cette formation a donc pour but de vous expliquer non seulement comment fonctionne un réseau Wi-Fi, mais aussi comment corriger les potentielles vulnérabilités présentes dans votre réseau Wi-Fi. Notez pour pour des exercices d’entraînement, il est demandé d’acheter un dongle Wi-Fi et un WHID Injector pour se faire la main.

Ce cours entièrement en français de 5h30 est vendu habituellement 149,99 euros. Il est disponible durant les 7 prochains jours au prix de 11,39 euros sur Udemy.

Disséquer des malwares pour comprendre leur fonctionnement

Si vous êtes familier de l’informatique, vous savez à quel point un malware peut être dangereux pour vos données. Mais savez-vous exactement comment il s’y prend et comment il a fait pour venir s’installer sur vos disques durs ? Ce sont des réponses à ces questions que l’on va trouver dans ce cours de hacking éthique sur l’étude des logiciels malveillants.

Cette formation comprend à la fois de la théorie et des exercices pratiques. Les trois experts en cybersécurité qui animent cette formation de 5h30, commencent d’abord par expliquer le fonctionnement des malwares et les moyens qu’utilisent les hackers malveillants pour infecter une machine, avant de passer à des exercices pratiques sur une machine virtuelle, pour ne pas infecter son propre PC. Ce cours s’adresse par ailleurs avant tout aux débutants et initiés en informatiques, qui vont apprendre comment mener une analyse forensique.

Ce cours qui s’intéresse à l’étude des logiciels malveillants est aujourd’hui en promotion sur Udemy. Il est affiché au tarif de 11,39 euros, au lieu des 149,99 euros habituels.

Se prémunir des hackers avec un cours général de hacking éthique

Pour savoir si son ordinateur ou son site web est actuellement la cible d’attaque malveillante, mieux vaut comprendre quelles sont les principales techniques utilisées par les hackers. De la reconnaissance de failles sur un site web aux injections SQL en passant par l’ingénierie sociale, l’éventail de techniques pour forcer des portes numériques est large.

Pour en faire le tour, Udemy propose actuellement deux cours. Le premier, en français est un cours général sur le hacking, qui revient par exemple aussi bien sur le crackage des mots de passe Wi-Fi que sur le scanning réseau ou la cryptographie. Le cours américain (en anglais sous-titré anglais) quant à lui se concentre sur des attaques spécifiques : accès à des données sur des sites web, hack de sites web, accès des ordinateurs, hack de réseaux, etc.

Ces deux cours de 11h (pour le français) et 14h30 (pour l’américain) sont en promotion pour les 7 prochains jours. Comptez 12,59 euros (ici en français) et 13,19 euros (là en américain) pour apprendre les techniques de base de hacker.