Romain Ribout - il y a 1 minute Tech

Amazon propose aujourd'hui l'offre idéale pour étendre la capacité de stockage de votre smartphone, tablette ou Nintendo Switch. Au lieu de 62 euros, la microSD SanDisk Ultra de 200 Go est actuellement disponible à 29 euros seulement.

Votre smartphone est limité à 64 Go de stockage ? Ou pire, à 32 Go, comme c’est le cas sur Nintendo Switch ? Pas d’inquiétudes, on comprend votre souffrance quotidienne due au tiraillement de devoir désinstaller tel jeu ou telle application pour faire un peu de place. C’est pour cela que l’on vous apporte aujourd’hui une solution, et à moindre coût.

La carte microSD SanDisk Ultra d’une capacité de 200 Go est aujourd’hui remisée à 29 euros sur Amazon, soit une réduction de 52 % sur son prix d’origine. Pour information, il s’agit du prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Notez que la carte microSD de SanDisk est livrée avec un adaptateur SD pour faciliter le transfert des données, ou tout simplement pour s’adapter à d’autres appareils électroniques qui ne prennent en charge uniquement le format SD.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de la microSD SanDisk Ultra ?

La microSD SanDisk Ultra possède une capacité de stockage de 200 Go. Elle propose une vitesse de transfert jusqu’à 100 Mo/s en lecture et en écriture, ce qui est largement suffisant pour transférer rapidement des fichiers au quotidien. S’il ne faut pas non plus lui faire endurer les pires épreuves, il faut savoir que la gamme SanDisk Ultra est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles : elle résiste à l’eau, aux températures extrêmes (de -25 à 85°C), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

Avec quels appareils peut-on utiliser la microSD SanDisk Ultra ?

Les appareils qui intègrent un port microSD, pardi. Plus sérieusement, toutes les microSD ne sont pas semblables et répondent à différents usages. Pour exemple, celle de SanDisk est certifiée A1, ce qui lui permet de garantir des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Concrètement, les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, ainsi que les jeux dématérialisés installés sur votre Nintendo Switch, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution.

Ensuite, sa classe 10 / UHS 1 garantit par ailleurs la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en Full HD. Pour de la 4K, on préfère en revanche de l’UHS 3, mais vous devriez tout même pouvoir en faire. De plus, l’adaptateur SD livré avec se révèle très utile pour l’insérer dans un appareil photo, par exemple.

