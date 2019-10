Julien Cadot - il y a 1 minute Tech

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL de Google sont enfin officiels. Toutes les informations sur ces smartphones haut de gamme sont ici.

Il y avait-il quelque chose de nouveau à apprendre sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL lors de la conférence Google ? Pas vraiment : le smartphone a connu tant de leaks ces dernières semaines que nous savions même qu’il arriverait avec une application Pokémon exclusive pour apprendre à utiliser la reconnaissance de geste à l’avant. Cela dit, tout est désormais officiel et nous savons maintenant ce que Google a concocté pour tenir tête à Apple qui a redoublé d’inventivité pour se renouveler du côté de la photographie mobile.

Caractéristiques techniques

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont des smartphones haut de gamme de 2019. Leurs fiches techniques n’oublie rien. Les différences entre les deux smartphones sont légères : le plus petit embarque un écran de 5,7 pouces (Full HD 1080p) et une batterie de 2 800 mAh, quand le grand s’expose avec un écran de 6,3 pouces (QHD+) et une batterie de 3 700 mAh. Les deux dalles embarquent la technologie OLED et sont rafraîchies en 90 Hz, ce qui garantit une fluidité sans égal dans l’interface et les applications compatibles. Ambiant EQ est un clone de True Tone d’Apple : cela change en temps réel la colorimétrie et le contraste de l’écran pour l’adapter aux couleurs et à la luminosité locales.

Dans les entrailles, on retrouve un processeur Snapdragon 855, l’un des plus puissants du marché, épaulé par 6 Go de RAM. Le module Titan M, puce dédiée à la sécurité, se charge de chiffrer en temps réel l’appareil et les données biométriques. La puce Pixel Neural Core vient s’ajouter au processeur pour le délester des opérations nécessitant de faire appel à « l’intelligence artificielle » (lire, à des algorithmes complexes), comme pour le traitement des clichés photographiques ou Google Assistant.

Côté photo, le Pixel 4 perd la caméra ultra grand angle à l’avant mais gagne un téléobjectif à l’arrière, ce qui devrait permettre de faire des clichés encore plus détaillés en zoom, mais également de mieux traiter la profondeur de champs dans les différents modes « Portrait ». Mais c’est du côté de la photographie de nuit que Google cherche encore à se démarquer cette année : un mode Voie lactée a été présenté comme capable de prendre des photos des étoiles bluffantes, avec des temps de pause jusqu’à 16 secondes. On se demande à quel point l’accompagnement d’un trépied sera nécessaire pour avoir les meilleurs résultats.

Et comme Google avait déjà démontré qu’il savait prendre le marché de haut côté photo, la grosse innovation de la gamme Pixel 4 devait être ailleurs. C’est du côté de Motion Sense qu’il faut la trouver : il s’agit du nom commercial du capteur Soli que l’on retrouve à l’avant du smartphone. La technologie est double. Elle permet d’abord à Google d’abandonner le déverrouillage par empreinte digitale pour proposer du déverrouillage par reconnaissance faciale présenté comme aussi sécurisé que celui d’Apple. Elle offre ensuite la possibilité de contrôler son Pixel avec des gestes sans toucher l’écran.

La plupart des usages actuels semblent un brin gadget (dire bonjour à un Pokémon, changer de morceau de musique), mais on en retient un au moins qui pourrait faire la différence : Motion Sense est capable de reconnaître que l’on approche la main du smartphone pour le prendre et va préchauffer le module de reconnaissance faciale. Objectif : quand vous regardez le smartphone, il a déjà reconnu votre visage et a déjà déverrouillé l’appareil. La sécurité devient alors transparente et on a hâte de voir ce qu’il en est à l’usage.

Prix et disponibilité

Le Pixel 4 sera disponible uniquement en noir en France le 24 octobre à 769 €. Le Pixel 4 XL sera commercialisé à 899 €. Il sera vendu sur le Google Store, Boulanger et sur les sites de Fnac et Darty.