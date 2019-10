Facebook est poursuivi en justice à cause du logo de la plateforme d'échange de monnaie virtuelle, Calibra.

C’est un obstacle de plus à surmonter pour le Libra, la monnaie virtuelle que souhaite co-développer Facebook. Une banque en ligne attaque en justice Calibra, la plateforme « porte-monnaie » où le Libra pourra être utilisé, a repéré Engadget le 12 octobre.

Le litige porte sur le logo de Calibra. Il s’agit d’une petite vague violette, contenue dans un cercle de la même couleur, avec le nom de la marque placé au-dessous. La banque en ligne Current a remarqué qu’il ressemblait un peu trop à son propre logo, également une vague dans un cercle. En fait, à part les coloris et quelques menus détails, peu de choses les distinguent.

Current s’était amusé de cette ressemblance sur Twitter au mois de juin déjà, en légendant : « Voilà ce qui arrive quand il ne te reste qu’un crayon [pour dessiner] ».

this is what happens when you only have 1 crayon left pic.twitter.com/2JY5JfesQD

— Current (@current) June 19, 2019