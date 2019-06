Depuis un an, Facebook manifeste de l'intérêt pour la blockchain, une technologie qui sert notamment aux cryptomonnaies. Mais des indices et des indiscrétions montrent que le réseau social a des projets ambitieux dans les cartons.

Qui ? Comment s’appellera-t-elle ?

Le nom définitif de la cryptomonnaie de Facebook n’est pas encore connu. En interne, elle est surnommée un peu pompeusement « GlobalCoin », rapporte la BBC. Il n’est pas certain que ce nom persiste lorsque le projet sera officialisé, parce qu’il ne contient aucune référence évidente au réseau social. Il y a des années de cela, Facebook s’était essayé à une monnaie virtuelle, avant de jeter l’éponge en 2012.

Son nom ? Facebook Credits.

Quand ? Quand sera-t-elle lancée ?

Les premiers pas de la future cryptomonnaie de Facebook sont attendus en 2020, sans doute au cours du premier trimestre. L’entreprise américaine pourrait toutefois en parler beaucoup plus tôt et la rendre partiellement disponible dès cette année. Des tests sont évoqués pour 2019, sans plus de précision. Une communication officielle de Facebook à ce sujet est attendue cet été.

Une chose est sûre, Facebook ne chôme pas en coulisses. Il a été dit que Mark Zuckerberg lui-même a rencontré en avril le président de la Banque d’Angleterre pour discuter des avantages et des problèmes des cryptomonnaies, ainsi que des membres du Trésor des États-Unis et des entreprises spécialisées dans les services de transfert d’argent, à l’image de Western Union.

Par ailleurs, le site Cheddar indique que Facebook envoie désormais ses employés assister à des conférences sur les cryptomonnaies tout autour du monde « pour embaucher des experts, des cryptographes et des universitaires de très haut niveau ». Fin 2018, l’équipe dédiée aurait compté une quarantaine d’employés, dont des anciens de PayPal, un poids lourd du paiement en ligne.

Pourquoi ? Quel intérêt pour Facebook ?

Facebook a la chance d’avoir une communauté forte de 2,3 milliards de membres actifs chaque mois. Cela fait donc, en théorie, une communauté de 2,3 milliards pouvant se servir de cette cryptomonnaie. Dans les faits bien sûr, l’adoption sera moindre. Mais même si seule une infime portion est séduite, ce sont des millions voire des dizaines de millions d’internautes qui pourraient s’y mettre.

En outre, la communauté immense d’internautes offre à Facebook la capacité de façonner tout un écosystème et d’imposer sa cryptomonnaie au-delà de ses murs. Cela tombe bien, car le réseau social tente de plus en plus de se faire une place dans le commerce en ligne, à l’image de Facebook Marketplace. C’est typiquement le genre de services sur lequel la devise pourrait servir.

Quels usages ? Que pourrait-on faire avec ?

Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram (plateforme rachetée par le géant dès 2012), les fonctionnalités de vente et achat se sont multipliées. Récemment, de nouveaux boutons permettant d’acheter en un clic un vêtement repéré sur Instagram ont par exemple été présentés. Typiquement, la cryptomonnaie pourrait servir à régler des achats directement sur les filiales du site.

Facebook pourrait aussi s’en servir dans le cas où des utilisateurs souhaitent s’envoyer de l’argent (cette fonctionnalité existe déjà dans Messenger avec des devises ayant cours légal). Des options pour convertir son argent vers ou depuis d’autres cryptomonnaies (par exemple le Bitcoin) ou des monnaies réelles (comme le dollar ou l’euro) devraient en toute logique être proposées.

Depuis quand ? Depuis quand Facebook s’y intéresse ?

C’est au tout début de l’année 2018 que l’intérêt de Facebook pour les cryptomonnaies s’est publiquement manifesté. Et par ricochet, pour la blockchain (ou chaîne de blocs, en français), qui est une technologie sur laquelle reposent ces monnaies électroniques. Dans une publication datée du 4 janvier 2018, Mark Zuckerberg, le fondateur et patron du site communautaire, explique ainsi :

« Il existe d’importantes contre-tendances, comme la cryptomonnaie , qui prennent le pouvoir des systèmes centralisés et le remette entre les mains des gens. Mais elles comportent le risque d’être plus difficiles à contrôler. J’aimerais approfondir et étudier les aspects positifs et négatifs de ces technologies et la meilleure façon de les utiliser dans nos services ».

Un palier a ensuite été franchi en mai, avec l’officialisation d’un nouveau poste dédié à l’étude des usages de la blockchain. C’est l’un des principaux cadres de l’entreprise qui l’occupe. Quelques jours plus tard, le site Cheddar affirmait alors qu’un projet est bien en cours de développement dans le domaine des cryptomonnaies. « Ils sont très sérieux à ce sujet », a déclaré l’une des sources de nos confrères.

Par qui ? Qui pilote le projet ?

C’est David Marcus qui est aux commandes. Ancien président de PayPal, l’Américain a rejoint Facebook en 2014 pour prendre la direction des services de messagerie instantanée chez Facebook. Quatre ans plus tard, c’est un tout autre virage qu’il prend. Une publication sur Facebook datée du 8 mai 2018 annonce qu’il s’occupe désormais de la blockchain — une technologie sur laquelle reposent les cryptomonnaies.

« Après quatre années incroyables à la tête de Messenger, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de relever un nouveau défi. Je suis en train de créer un petit groupe afin d’explorer comment tirer le meilleur parti de la blockchain sur Facebook », lit-on dans son message. Mais depuis cette publication, silence radio sur ce sujet. Idem du côté de Facebook : on ne sait rien de l’avancement de leurs travaux.

Il est à noter que David Marcus a été un temps membre du conseil d’administration de la plateforme Coinbase — l’une des places de marché les plus importantes pour acheter et vendre des devises virtuelles. Nommé en décembre 2017, il a toutefois abandonné ses fonctions quelques mois plus tard, en août 2018, du fait de ses nouvelles responsabilités chez Facebook.