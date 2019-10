Le deuxième modèle du Nebula Capsule est en promotion sur Amazon. Au lieu de 499 euros depuis son lancement, le mini projecteur fabriqué par Anker est aujourd'hui disponible à 424 euros, soit une réduction de 15% sur son prix d'origine.

Chez Numerama, nous avions adoré le premier modèle de la Nebula Capsule. Sous sa petite forme de canette discrète se cache un produit surprenant. Il permet en effet de diffuser du contenu sur une large surface, tout en se montrant pratique et agréable à utiliser au quotidien. On pouvait lui reprocher quelques défauts quant au rendu visuel et sonore, mais la nouvelle version baptisée Nebula Capsule Max corrige la majorité des problèmes. Elle est d’ailleurs en promotion, actuellement proposée à 424 euros sur Amazon au lieu de 499 euros à son lancement.

Quelles sont les principales différences avec l’ancien modèle ?

Avec son Nebula Capsule Max, Anker a tout simplement amélioré l’ensemble des caractéristiques du modèle précédent. Tout d’abord, il propose une luminosité de 200 lumens (contre 100 lumens auparavant) et une définition en 720p alors que son prédécesseur ne pouvait afficher que du 480p. Ensuite, il offre un meilleur rendu sonore grâce à son nouveau haut-parleur passant de 5 à 8W. De plus, le constructeur a également troqué le port micro USB contre de l’USB-C. Pour couronner le tout, il intègre désormais Google Assistant pour contrôler cette canette technologique avec la voix.

Le mini projecteur Nebula Capsule Max peut-il remplacer mon téléviseur ?

En couvrant une surface maximale de 100 pouces, il est en effet idéal pour regarder un film ou une série, que ce soit en intérieur ou en extérieur d’ailleurs. Notez qu’il est même possible de brancher sa Nintendo Switch (ou toute autre console avec un câble HDMI) pour apprécier des parties en multijoueur, par exemple. Il intègre également la dernière version d’Android TV pour accéder à différents contenus via le Play Store, tels que Netflix, Amazon Prime, YouTube et autres consorts. En revanche, vous ne bénéficierez pas de la qualité d’un écran TV Full HD ou 4K puisque le projecteur se limite à une définition HD.

