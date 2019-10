Twitter semble subir une panne ce 2 octobre au matin. Ne paniquez pas (enfin, pas trop).

Si vous avez du mal à vous connecter à Twitter ce matin ou envoyer des tweets, sachez que vous n’êtes pas les seuls. Le réseau social semble subir une panne ce mercredi 2 octobre au matin.

Tweetdeck est également touché, comme l’a constaté EnGadget vers 8h du matin.

Twitter a indiqué sur son compte officiel rencontrer des problèmes, sur Twitter et Tweetdeck. « Vous pourriez avoir des difficultés à tweeter, recevoir des notifications ou lire vos messages privés », a précisé la firme qui travaille sur le soucis et promet un retour à la normale pour bientôt. De notre côté, nous ne parvenons en effet pas toujours à tweeter avec le compte de Numerama, notamment des liens et des photos — mais vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook en attendant.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 2, 2019