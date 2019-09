Amazon a officialisé les Echo Frames, des lunettes de vue qui permettent d'emmener Alexa partout avec soi.

Durant sa conférence organisée le 25 septembre 2019, Amazon a annoncé plusieurs produits connectés, certains plus audacieux que d’autres. Dans la liste, on retiendra plus particulièrement les Echo Frames, une paire de lunettes qui permettra d’emmener Alexa partout avec soi dans un design le plus fondu dans la masse possible (une monture noire à la mode depuis des années).

Il n’y a vraiment que les branches assez épaisses pour trahir le côté connecté des Echo Frames. Elles cachent chacune deux mini hauts-parleurs chargés de diriger le son vers l’utilisateur, qui pourra écouter sa musique ou des podcasts sans avoir à enfoncer quoi que ce soit dans les oreilles (attention, l’entourage en profitera aussi un peu à volume élevé). On retrouve ce fonctionnement sur les Frames de Bose.

Pas de caméra dans les lunettes Echo Frames d’Amazon

Amazon annonce que ses Echo Frames ne pèsent que 31 grammes grâce à une structure en fibre de carbone et en titane. Il faut dire aussi que les lunettes n’embarquent aucune caméra, contrairement aux Google Glass ou aux Spectacles 3 de Snapchat. La multinationale ne veut prendre aucun risque en matière de sécurité des données et on pourra d’ailleurs désactiver les microphones d’un seul clic.

À quoi sert d’avoir Alexa — ou Google Assistant — sur sa paire de lunettes ? Pêle-mêle : à lire des notifications (en glissant le doigt sur la branche), passer des appels, profiter de ses playlists, demander la météo, obtenir les dernières informations… Il y a même une option VIP pour filtrer les choses qui doivent rester sur le smartphone Android (pour le moment, la compatibilité avec iOS n’existe pas). Une fonctionnalité qui pallie le manque de discrétion.

En revanche, l’autonomie des Echo Frames est loin de faire rêver : 3 heures d’écoute et 14 heures en veille. Et c’est un problème pour une raison évidente : Amazon veut en faire des lunettes de vue, pas un simple accessoire de mode. En somme, le besoin de les recharger souvent peut constituer un frein à une utilisation poussée d’Alexa. Voir ou entendre ? Il faudra parfois choisir avec les Echo Frames.

Pour l’heure, les Echo Frames ne sont disponibles qu’aux États-Unis et sur invitation, au prix de 179,99 dollars. Pour changer les verres et ajuster la monture, il suffit de se rendre chez un opticien.

Crédit photo de la une : Amazon