Philips veut proposer Ambilight ailleurs que sur ses téléviseurs. Pour en profiter, il faudra passer par un boîtier facturé 250 euros.

Sur le marché des téléviseurs, Philips dispose d’un vrai argument pour se démarquer de la concurrence : l’Ambilight, technologie qui synchronise des lumières installées au dos avec l’image (ou le son). On gagne en confort visuel et en immersion (la télé est comme étirée). Avez son boîtier Hue Play HDMI Sync Box présenté le 17 septembre 2019, l’entreprise veut proposer cette fonctionnalité chez les autres marques, grâce à son écosystème Hue.

Le Hue Play HDMI Sync Box prend la forme d’un hub avec une sortie HDMI (à relier au téléviseur) et quatre entrées (pour autant d’appareils, avec basculement automatique et zéro délai à prévoir). On connecte ensuite jusqu’à dix solutions d’éclairage Hue depuis l’application compagnon et le tour est joué. En France, le lancement est attendu pour le premier trimestre 2020, au prix de 249,95 euros (sans compter les lumières).

L’Ambilight en moins bien ?

Le Hue Play HDMI Sync Box affiche déjà certaines limites face à l’Ambilight, à commencer par le tarif (les téléviseurs de Philips sont loin d’être les plus chers du marché). Il y a aussi l’intégration : les lumières sont idéalement placées sur les TV de la marque. Avec le boîtier, on dirigera les intéressés vers les rubans lumineux Lightstrip ou les barres Hue Play (qui partagent d’ailleurs le même nom). Il faudra enfin que le hub se montre particulièrement efficace dans sa manière de gérer les sources, surtout si un amplificateur s’ajoute à la configuration. Bref, on demande à tester.

The Verge mentionne une autre limite au produit : s’il est capable de faire transiter des flux Dolby Vision et HDR10+, il ne pourra pas les convertir en effets lumineux — un vrai problème à une époque où les deux formats se démocratisent. Il n’y aura en revanche aucun problème pour les contenus en simple HDR10 (4K et 60 Hz).

Philips avait déjà exporté l’Ambilight via l’application Hue Sync, uniquement disponible sur PC (Windows et Mac). Avec le Hue Play HDMI Sync Box, on passe à la vitesse supérieure.

