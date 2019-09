Google a annoncé la date de présentation de son Google Pixel 4. Ce sera pour le 15 octobre prochain.

À raison de nombreuses fuites observées ces dernières semaines, le Pixel 4 de Google n’a quasiment plus aucun secret pour nous — ou presque. Mais la firme de Mountain View se doit quand même d’officialiser son futur smartphone haut de gamme. Ce sera pour le 15 octobre 2019, à l’occasion d’une conférence organisée à New York.

Google s’était lui-même invité parmi les indiscrétions en présentant le dos du Pixel 4 (le dispositif photo sera intégré dans un carré) et en diffusant une vidéo qui confirme l’intégration d’un équivalent à Face ID (technologie de reconnaissance faciale 3D pour le déverrouillage).

Le Google Pixel 4 sera officiel le 15 octobre 2019

Google devrait consacrer beaucoup de temps à dévoiler le Pixel 4, bien parti pour être plus révolutionnaire que son prédécesseur. La multinationale s’attardera notamment sur Project Soli, une technologie qui permet d’activer certaines commandes par des gestes — sans toucher l’écran (un peu comme Kinect de Microsoft). Du côté des performances photographiques, déjà impressionnantes sur la génération actuelle, le Pixel 4 s’en remettra à un… triple capteur. Soit un immense bond en avant par rapport à l’unique capteur du Pixel 3.

L’année dernière, la principale nouveauté du Pixel 3 était sa disponibilité en France (la conférence Made by Google avait d’ailleurs été retransmise à Paris). Le keynote avait également permis de découvrir le Pixel Slate, l’équivalent d’une Surface Pro, et le Google Nest Hub (ex-Google Home Hub) — une enceinte connectée équipée d’un écran. Quelles seront les surprises en 2019 ? Rendez-vous le 15 octobre, sachant que tout est possible avec Google. On pourrait par exemple réentendre parler de Stadia, un mois avant un lancement qui sera très scruté.