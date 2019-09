Maxime Claudel - il y a 57 minutes Tech

En pleine semaine Apple, une vidéo promotionnelle aux couleurs du Google Pixel 4 fuite et lâche des détails sur le prochain smartphone de Mountain View.

Les Pixel 4, dont on connaît déjà le dos, font encore parler eux. Cette fois c’est par le biais d’une supposée vidéo promotionnelle en fuite, partagée par 9to5Google le 9 septembre 2019 (via ProAndroid). On y découvre un discours marketing parfaitement huilé, qui renseigne sur les nouvelles fonctionnalités ajoutées aux futurs smartphones haut de gamme de la multinationale.

La publicité colorée et didactique met l’accent sur le savoir-faire de Google en matière d’innovations qui deviennent ensuite des arguments pour les utilisateurs. La vidéo démarre sur une fausse question : « Qu’est-ce qui arrive quand les gens qui ont fait tout ça [YouTube, Google Maps…] mettent tout ce qu’ils savent dans ça [un smartphone] ? » S’en suit un passage où l’on voit la technologie Soli en action.

Photos et Soli

Pour rappel, le projet « Soli » est un Face ID amélioré, boosté au Kinect, qui s’appuie sur la détection de mouvements pour déclencher des actions sans toucher le smartphone (simplement en balayant devant l’écran avec sa main). On s’attend à ce que Google communique énormément dessus pendant sa conférence qui n’est pas encore précisément datée à l’heure où nous écrivons ces lignes (elle devrait avoir lieu au mois d’octobre si Google tient à ses habitudes).

Dans la vidéo en fuite, Google met également en avant son assistant vocal, alors capable de dénicher toutes les photos en lien avec un mot clé et de les envoyer à quelqu’un à la voix (exemple illustré : tous les clichés de la ville de Tokyo). En parlant de photo, les Pixel 4 et Pixel 4 XL vont recevoir des capteurs supplémentaires pour améliorer les performances de leurs prédécesseurs. La firme de Mountain View évoque notamment un mode nuit encore plus évolué et la possibilité d’immortaliser les étoiles (avec un gros zoom ?). Réponses dans quelques semaines, mais la pression monte sur Apple !