Le #BonPlan du jour : Amazon et Cdiscount proposent une belle baisse de prix sur la Logitech G402 Hyperion qui passe à moins de 30 euros contre 50 euros habituellement.

Les souris gamer sont des produits optimisés pour celles et ceux qui passent de nombreuses heures devant leur ordinateur pour jouer ou pour travailler. L’une des références les plus populaires est la Logitech G402 Hyperion que nous recommandons d’ailleurs dans notre guide des meilleures souris pour le gaming. Elle passe aujourd’hui à moins de 30 euros sur Amazon et sur Cdiscount.

La Logitech Hyperion 402 est l’un des modèles d’entrée de gamme de la marque suisse. D’apparence assez classique, elle offre une bonne prise en main et une réactivité très efficace grâce à son moteur fusion intégré qui permet d’être très précis même à grande vitesse.

Elle dispose également de 5 boutons alternatifs qui peuvent être programmés via le logiciel G Hub sous Windows et macOS. Enfin, les réglages que vous effectuez via le logiciel seront sauvegardés directement sur la souris afin de l’utiliser dans les mêmes conditions sur un autre ordinateur.

Nos questions pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la différence entre une souris normale et une souris gamer ?

Les deux partageront le même usage : se déplacer et cliquer. Cependant, une souris optimisée pour le gaming sera équipée d’un capteur plus efficace pour être sûr de n’avoir aucune erreur en jeu, un input lag réduit (délai entre un appui sur une touche et l’action dans le jeu), une ergonomie optimisée pour les longues sessions de jeu et elle pourra disposer de boutons secondaires pour déclencher des actions supplémentaires.

Est-ce que la souris est compatible avec Windows et macOS ?

Oui, la souris sera entièrement compatible avec Windows et macOS. Pour la relier à un MacBook en USB C, il faut utiliser un adaptateur.

Est-ce que je suis obligé de jouer sur PC pour apprécier cette souris ?

Non, je suis littéralement en train d’écrire cet article avec sur un ordinateur Macintosh de la fameuse marque Apple.

