Twitter met en pause l'option permettant de publier des tweets par SMS. La fonction, bien qu'utile si on n'utilise pas l'application mobile du réseau social, pose un souci en cas de piratage par SIM Swapping.

Vous avez l’habitude de publier vos tweets par SMS ? Hélas, il va falloir opter pour une alternative : Twitter a annoncé le 4 septembre que cette option est temporairement suspendue, pour des raisons de sécurité. Inutile de chercher bien loin l’origine de cette décision : c’est le détournement du compte de Jack Dorsey, le fondateur et patron de Twitter, qui a convaincu l’entreprise d’y mettre un coup d’arrêt.

L’incident, survenu à la toute fin du mois d’août, n’a duré en tout et pour tout qu’une dizaine de minutes, entre le moment où les premiers messages injurieux ont émergé et l’intervention des équipes du réseau social pour les retirer et rendre à son propriétaire légitime l’accès à son profil. Mais parce que la victime s’appelle Jack Dorsey, l’affaire a eu un retentissement médiatique considérable.

.@Jack’s account has been hacked.

The Tweets are coming from a source called Cloudhopper. Cloudhopper was the name of the company Twitter acquired a long time ago to help bolster their SMS service.

Looks like the hackers are Tweeting via the old SMS service… pic.twitter.com/YcU3DTn9wS

— Sam (@Hooray) August 30, 2019