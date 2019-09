Lorsqu'on veut acheter un potager dit intelligent, il est facile de se perdre dans la jungle des différents modèles. On vous explique comment faire votre choix.

Il y a quelques jours, on se demandait s’il fallait ou non craquer pour un potager intelligent. Si on devait résumer le concept, on dirait que ces objets sont globalement de jolis (et chers) pots dans lesquels on plante des graines qui (en théorie) poussent mieux que dans un environnement naturel. L’appareil s’éclaire de manière à reproduire l’illusion d’une journée ensoleillée, en plus longue, et il est plus ou moins connecté à une application mobile.

Si après lecture de notre premier guide, et malgré les défauts avancés, vous êtes convaincus que les potagers connectés sont quand même pour vous, voici ce qu’il faut savoir sur les différents modèles aujourd’hui disponibles sur le marché.

Combien coûtent les modèles ?

Un potager intelligent coûte entre 100 et 260 euros environ. Il existe des modèles à moins de 70 euros sur Amazon ou d’autres sites mais la qualité ne semble pas toujours au rendez-vous, à en croire les nombreux avis négatifs publiés. Des internautes se plaignent par exemple de matériaux bas de gamme et qui tiendraient peu dans la durée. Des LED qui sautent ou des graines qui ne poussent absolument pas sont notamment constatés. Ils ont aussi du mal à trouver les capsules de recharge. Une fois les premières finies, ils ont dû composer avec le système D pour faire durer leur appareil.

Nous avons donc inclus dans notre tableau comparatif les modèles les plus fiables, et faciles à trouver en France.

Prêt à pousser propose deux modèles, le Lilo et le Modulo, à 99,95 et 149,95 euros. Click and Grow commercialise le Smart garden 3 et le Smart garden 9 à 99,95 et 199,95 euros. Enfin, Véritable a 5 modèles différents, qui oscillent entre 149 et 259 euros :

Prix Taille Plants Les + Lilo 99,95 € 47 cm x 30 x 13 3 Un prix bas Modulo 149,99 € 46 cm x 15 x 47 Variable S’accroche au mur Smart garden 3 99,95 € 30 cm x 21 x 12 3 C’est le plus petit Smart garden 9 199,99 € 60 cm x 39 x 18 9 Le nombre de plantes Véritable classic 149 € 37 cm x 19 x 17 4 Assez compact pour 4 plants Véritable smart 189 € 33 cm x 18 x 45 4 La luminosité s’ajuste selon votre intérieur Véritable connect 259 € 37 cm x 19 x 17 4 Une appli mobile avec plein de conseils et le suivi de ses plants

Les recharges

Il faut savoir qu’on ne peut pas mettre n’importe quelle graine dans un potager connecté. Il faut acheter des recharges, spécifiques à chaque marque. Elles coûtent :

9,95 € pour trois recharges chez Click and Grow, soit environ 3 euros par recharge ;

Entre 6,95 € et 7,95 € par recharge chez Véritable ;

Entre 5,95 € et 6,95 € par recharge chez Prêt à pousser (livraison gratuite dès 35 euros).

Notez qu’il faut les changer tous les 3 mois environ.

L’électricité

Les potagers intelligents sont allumés pendant des plages horaires larges, de jour comme de nuit — souvent des cycles de 8 heures pour simuler l’ensoleillement naturel. Les modèles de Prêt à pousser, Véritable ou Click and Grow fonctionnent avec des diodes qui sont peu énergivores.

Chez Prêt à Pousser, on estime qu’un potager connecté coûte jusqu’à « 12 euros par an » en électricité, soit 1 euro par mois. Cela correspond à une consommation estimée entre 6 et 8 W, selon les réglages effectués. Click and Grow annonce des chiffres similaires, avec une consommation à 8 W pour son petit modèle. Le grand demandera en revanche 13 W. Véritable enfin, donne des estimations entre 9,5 et 10 W, selon les modèles.

Grosso modo, avec un appareil à LED, vous pouvez comptez une dizaine d’euros en plus sur votre facture chaque année. Cela ne change pas beaucoup selon les modèles.

Le vainqueur

Du point de vue du prix, on a plusieurs gagnants : le Lilo de Prêt à Pousser, le Smart Garden 3 de Click and Grow. On donnera aussi un point au Smart Garden 9 : il est à près de 200 euros mais il compte 3 fois plus de plants que les modèles précédents. Si vous avez une famille nombreuse, un lapin ou une passion vraiment dévorante pour le persil, il sera peut-être plus judicieux de choisir ce modèle qui possède un véritable avantage compétitif.

Lequel est le plus esthétique ?

Qu’on se le dise : le potager intelligent est un poil gadget. Quitte à mettre une somme importante dedans, autant donc qu’il soit beau.

Tous les potagers se ressemblent globalement mais ceux de Véritable sont disponibles en davantage de couleurs. Il existe des modèles blancs comme chez les autres marques mais aussi noirs. On peut choisir le coloris des finitions (gris, or ou or rose).

Si l’on élude cette possibilité, le Modulo de Prêt à pousser est particulièrement esthétique et peut s’accrocher à un mur ou se poser sur un socle au sol (c’est le seul). Il est plus grand mais aussi plus aéré. Enfin, il est, comme son nom l’indique, modulable : on peut en associer plusieurs côte à côte pour faire une sorte de mur végétal.

Le 3 plants de Click and grow est très épuré, c’est le plus design et moderne. Le 9 plants a tendance à donner un esprit un peu plus aseptisé et compact, moins réussi.

Le vainqueur

Cela dépendra des goûts de chacun. De notre côté, c’est le Modulo de Prêt à pousser qui remporte la palme, notamment parce qu’il s’intègre très bien dans son environnement.

Que peut-on faire pousser ?

Pour choisir entre les différents modèles, le prix et le design ne sont évidemment pas le seul critère à prendre en compte. Ce qui est bien, c’est aussi de savoir ce qu’on peut faire pousser avec chaque modèle.

Chez Prêt à Pousser, on compte 37 plants différents. On y trouve des herbes aromatiques classiques (basilic, coriandre, persil, etc.), peu de fleurs, des salades et plusieurs mini-légumes. On note quelques variétés plus originales comme la moutarde métis et le basilic cannelle mais elles sont rares. La marque mise plutôt sur les valeurs sûres pour le moment. Jointe par Numerama, elle a précisé qu’elle comptait beaucoup développer les fruits et légumes à l’avenir.

Il y a un avantage non négligeable chez cette marque, c’est qu’elle propose un substrat neutre. Il s’agit d’un pot sans graine mais adapté aux dimensions de votre potager. Vous pourrez y mettre ce que vous voulez, ce qui laisse beaucoup de possibilités.

Click and Grow propose 55 variétés, là encore un mix d’herbes aromatiques, fleurs et mini-légumes. Il y a aussi quelques fruits comme la fraise des bois. La marque a mis l’accent sur les salades et choux dont on trouve plusieurs variétés. De manière générale, la sélection est plus variée et plus originale que du côté de Prêt à pousser, bien que l’on retrouve de grands classiques également. Cela donne un intérêt supplémentaire au potager, qui sert à faire pousser des variétés que l’on ne trouverait pas en supermarché. Par contre, comme indiqué précédemment, ce sont les plus chères.

Véritable enfin, met en vente 49 plants différents. On trouve à la fois des herbes aromatiques, des mini fruits et légumes et quelques fleurs. La marque se distingue avec sa catégorie « saveurs asiatiques » plutôt riche et quelques variétés surprenantes comme le poivron chocolat ou le fraise des bois blanche : les amateurs de cuisine originale apprécieront de trouver des plantes difficiles à dénicher en supermarché.

Le vainqueur

Cela dépendra de l’utilisation que vous voulez faire de votre potager. Si vous aimez les herbes aromatiques classiques, Prêt à pousser suffira. De notre côté, pour le rapport diversité / prix, on mise sur la marque Véritable.

L’application mobile et la connectivité

L’appellation « potager connecté » ou potager intelligent tient parfois plus de l’abus de langage que d’une réelle innovation. Il est donc important de savoir à quel point l’appareil est intelligent ou connecté avant d’investir si cet aspect vous tient particulièrement à cœur.

Le Véritable Classic n’est pas connecté à une application et n’est pas très intelligent.

Le Smart est plus intelligent : il est doté d’une technologie appelée Adaptlight qui lui permet de moduler l’intensité des Leds selon la luminosité ambiante. Si votre appartement est suffisamment ensoleillé l’après midi, il ne s’éclairera alors pas davantage durant ce laps de temps.

Le Connect de Véritable est doté de la technologie Adaptlight, mais il va plus loin. Il est connecté à une application mobile plutôt esthétique. On peut y suivre l’évolution de ses plantes grâce à des graphiques, décider de comment on souhaiterait qu’elles poussent en ajustant la luminosité manuellement. Votre smartphone vous préviendra aussi avec une notification lorsqu’il faut rajouter de l’eau. C’est pratique lorsqu’on est un peu tête en l’air.

Chez Prêt à pousser, il y a également une application, disponible sur iOS et Android. Elle n’est pas aussi connectée que celle de Véritable puisque c’est à vous d’entrer l’évolution de vos plants. L’application vous donne ensuite des conseils à chaque étape de pousse pour booster vos récoltes — c’est avec elle que vous pourrez également changer les horaires de luminosité ou l’intensité lumineuse, elle est donc indispensable.

Le petit bonus est l’existence d’une sorte de service client du basilic. S’il pousse bizarrement ou si vous rencontrez un quelconque problème, vous pouvez envoyer une photo et recevoir des conseils personnalisés.

Le Modulo dispose d’une fonctionnalité d’adaptation de la luminosité selon la luminosité de la pièce.

Click and Grow ne propose ni ce type de fonctionnalité, ni d’application mobile. C’est un peu décevant pour le prix.

Le vainqueur

La différence est assez flagrante entre les modèles. Les Prêt à pousser se démarquent un peu mais le Connect de Véritable est le seul à être véritablement intelligent ET connecté.

Sont-ils tous aussi écologiques ?

De manière générale, les potagers intelligents ne sont pas la solution la plus écologique qui soit, si on les compare à un banal pot en terre par exemple. Ce n’est pas non plus catastrophique. Comme on vous le disait plus haut, ils se valent à peu près tous en matière de consommation énergétique. La consommation reste assez faible.

Côté fabrication, Véritable assure sur son site que 90 % de ses produits sont fabriqués en France dans la région lyonnaise, dans un rayon de 200 kilomètres à la ronde autour du siège. L’emballage est éco-conçu, l’appareil est recyclable et les recharges 100 % bio-dégradables.

La structure en plastique de Prêt à pousser vient de Chine. Les graines et capsules sont produites dans le sud de la France, elles sont bio-dégradables et compostables. Les LED viennent du nord de la France.

Click and Grow revendique une production estonienne. Martin Laidla nous a indiqué que les capsules étaient faites avec un mélange de tourbe et de noix de coco. Elles sont biodégradables et les emballages sont recyclables.

Les trois marques assurent que leurs produits sont sans pesticides.

Le vainqueur

Les 3 marques ont globalement fait des efforts en matière de production. Puisque l’on habite à priori en France, on aura tendance à choisir une marque qui fabrique ses capsules dans ce même pays pour limiter le transport tous les 3 mois. Véritable qui met en avant sa production très locale semble gagner ici.

Quel est le meilleur ?

Vous en savez désormais un peu plus sur les pour et contre de chaque modèle facile à trouver. Pour savoir lequel choisir, cela dépendra de votre usage. Et de votre motivation : en réalité, vous avez peut-être parcouru nos guides avec l’impression qu’un pot en terre cuite avec un peu de terreau et des graines, une fenêtre et un peu de bon sens côté arrosage feraient l’affaire. C’est tout à fait vrai et celles et ceux qui souhaitent en plus mettre les mains dans le cambouis peuvent connecter à la main un potager d’intérieur, par exemple avec Arduino et ce tutoriel, celui-ci ou celui-là. Vous répondrez à vos besoins en vous formant à l’électronique et tout le code est open source.

Pour revenir à ceux disponibles dans le commerce, voilà notre conclusion :

Si vous voulez des variétés simples pour agrémenter votre cuisine de tous les jours à bas coût, privilégiez les petits modèles à 100 euros comme le Lilo de Prêt à pousser.

Si vous êtes un grand consommateur d’herbes aromatiques et mini-légumes et que vous cherchez vraiment la variété, on vous conseillera plutôt le Smart Garden 9 de Click and Grow.

Vous vous intéressez beaucoup à l’écologie ou vous adorez la cuisine asiatique ? Ce sont les modèles Véritable qu’il vous faut. Si vous êtes adeptes de gadgets connectés, le Connect vous conviendra parfaitement.