Sonos veut ajouter une enceinte portable à son catalogue. Pas le choix : elle doit être Bluetooth.

Selon des informations publiées par The Verge le 9 août 2019, appuyées par une fiche produit enregistrée auprès de l’organisme américain FCC, chargé des télécommunications, l’entreprise va bientôt commercialiser une enceinte qui permettra de lire ses morceaux de musique sans passer par le Wi-Fi.

Sonos intègrera cette fonctionnalité dans cette enceinte — baptisée Model S17 — pour ajouter un argument de portabilité à son catalogue. Son produit pourra effectivement être emmené partout et se rechargera via un port USB-C. En mode nomade, le Bluetooth remplacera le Wi-Fi pour pouvoir écouter de la musique.

Une enceinte portable chez Sonos

Un peu plus grosse que la Sonos One, cette enceinte sera un produit Sonos comme les autres. À la maison, on pourra la piloter depuis l’application et/ou faire appel à un assistant vocal (Amazon Alexa ou Google Assistant). À l’extérieur, ces fonctionnalités seront désactivées et l’enceinte s’utilisera comme n’importe quel appareil Bluetooth (on appaire avec la source et c’est parti). Un bouton permettra de passer rapidement d’un mode à l’autre.

Toujours selon The Verge, le produit sera visiblement livré avec une station de recharge (aucune précision sur l’autonomie n’est donnée) et équipé d’une poignée pour faciliter le transport. On retrouvera par ailleurs le protocole Auto Trueplay, qui adaptera automatiquement le rendu sonore en fonction du placement de l’enceinte. Aujourd’hui, pour proposer un son de meilleure qualité, les enceintes Sonos demandent de gigoter avec son téléphone durant l’étape de configuration. Avec cette enceinte amenée à être déplacée souvent, la calibration se fera seule et à chaque changement de position. Apple utilise une technologie similaire pour son HomePod (sédentaire).

Selon toute vraisemblance, Sonos, qui a récemment collaboré avec Ikea, profitera de l’IFA 2019 organisé à Berlin pour officialiser le produit — dont le site Zatz Not Funny ! a partagé un premier rendu le 10 août 2019.

