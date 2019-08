Le futur iPhone ne serait pas le seul produit à être équipé d'un triple capteur photo au dos : l'iPad aussi.

Cette année, l’ambition d’Apple sera visiblement de multiplier les capteurs installés dans le dos de ses appareils. C’est du moins ce que suggère une note du blog Mac Otakara publiée le 10 août 2019. Selon des sources chinoises, la firme de Cupertino installerait un triple capteur à l’arrière du futur iPad Pro. Ce serait le même dispositif que celui des futurs iPhone haut de gamme.

L’évolution serait notable. Aujourd’hui, l’iPad Pro équipé de la technologie Face ID se contente d’un unique capteur de 12 mégapixels. Et si on peut douter de l’intérêt d’une telle caractéristique sur un appareil à l’ergonomie discutable au moment de prendre des photos, la justification semble tout autre.

Cap sur la réalité augmentée

Plus concrètement, un triple capteur permettrait à l’iPad Pro d’être beaucoup plus à l’aise et performant dans les applications faisant appel à la réalité augmentée — une technologie que pousse Apple depuis le lancement de sa suite ARKit et qui a besoin d’une base hardware solide. La multinationale pourrait dès lors mettre le paquet sur ces expériences qui consistent à agrémenter l’environnement réel avec des éléments virtuels.

Le plus abordable des iPad, quant à lui, verrait du simple au double — à l’instar du successeur de l’iPhone XR — et passerait aussi à une diagonale d’écran de 10,2 pouces (contre 9,7). Le modèle actuel se contente d’un capteur de 8 mégapixels, le même qui a été installé sur l’iPad mini et l’iPad Air. Là encore, l’objectif est sans aucun doute d’améliorer la capacité de la tablette à offrir une expérience de qualité avec la réalité augmentée.

Ces nouveaux iPad pourraient être commercialisés dès le mois d’octobre. Tout porte à croire qu’ils seront officialisés durant le keynote de rentrée.