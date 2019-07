La gamme "G" de Logitech est avant tout destinée aux « g4m3rs », mais ce sont aussi simplement de bons produits. Nouvel exemple avec la souris gaming Logitech G403, une souris pour joueuses et joueurs, mais aussi pour tous les jours, proposée à moins de 30 euros.

Le bon plan

Les produits de la gamme G de Logitech n’ont plus vraiment besoin de faire leur preuve. C’est un quasi sans-faute sur presque tous les produits de la firme. Même sur le G403, la souris la moins onéreuse de la série. Elle est aujourd’hui proposée à 29,99 euros contre 69,99 en temps normal sur Amazon.

Produit d’entrée de gamme oblige, on part sur l’essentiel : un capteur optique 12 000 ppp pour une vitesse et une précision sans faille, 6 boutons programmables et enfin un câble tressé de plus de deux mètres histoire d’avoir un peu de marge. Le temps de réponse mesuré par Logitech est bien évidemment de 1 ms.

On remarque également la présence d’une mémoire interne pour srécupérer facilement ses réglages en passant d’un ordinateur à un autre ainsi qu’un poids de 10 grammes amovible pour alléger (ou alourdir) le mulot en cas de besoin. Vous avez enfin aussi des effets de lumières RGB sur le logo de l’objet si ça vous amuse.

Notez qu’il ne s’agit en revanche pas d’un modèle ambidextre, les boutons de la tranche étant placés à gauche et seulement à gauche. Les gauchers auront donc du mal à s’en servir. Les droitiers trouveront en revanche leur bonheur à petit prix, qu’ils soient joueur. Ou non.

Pourquoi recommande-t-on cette souris ?

Sans excès, mais complète

La fiabilité Logitech

Une vraie bonne souris gaming pas cher

La Logitech G403 est disponible à 29 euros sur Amazon dans la limite des stocks disponibles.