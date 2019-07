Ces dernières semaines, plusieurs opérateurs ont retiré leurs flottes de trottinettes de Paris. Uber pourrait bien être le dernier en date, si on se fie à son application.

Les flottes de trottinettes électriques en free floating disparaissent peu à peu de Paris et Jump a peut-être suivi le mouvement. Alors que le service d’Uber faisait partie des six derniers opérateurs encore actifs dans la capitale, son application indique qu’il reste très peu de véhicules dans les rues. Si des centaines de vélos électriques sont bien présents, on trouve à peine une poignée de trottinettes en parcourant la carte de long en large. On notera aussi que le site officiel d’Uber Jump met surtout les vélos en avant.

Si Uber a bien décidé de laisser tomber le marché parisien de la trottinette électrique, la nouvelle devrait réjouir ses cinq concurrents. Depuis la conférence de presse d’Anne Hidalgo début juin, on sait que seuls trois opérateurs seront autorisés à déployer leurs flottes une fois la loi mobilité passée. 12 services étaient alors actifs, mais ils ne seront plus que cinq à concourir si Jump disparaît bel et bien des rues parisiennes.

Partir pour mieux revenir ?

L’application Uber laisse penser que la société préfère se concentrer sur ses vélos, mais cette décision est peut-être temporaire. Elle pourrait suivre l’exemple de son concurrent suédois Voi en retirant sa flotte de la ville et en disparaissant quelques semaines pour préparer le déploiement de nouvelles trottinettes.

Comme nous l’indiquons dans notre comparatif, les Jump font partie des trottinettes en libre-service les moins agréables à prendre en main. Ce n’était pas vraiment un problème il y a quelques mois puisque la plupart des opérateurs utilisaient des véhicules similaires. Maintenant que la concurrence s’est resserrée et que certaines sociétés, comme Dott, Circ ou Voi, construisent leurs propres engins, Uber est à la traîne. Un remplacement total de la flotte par des machines de nouvelle génération n’est donc pas à écarter.

Nous avons contacté Uber pour en savoir plus sur les trottinettes Jump et attendons encore une réponse.