Commercialisé à 1 500 euros à sa sortie l'année dernière, le téléviseur QLED Samsung d'une diagonale de 49 pouces est aujourd'hui disponible à 699 euros sur Cdiscount, soit une économie d'environ 800 euros. Comme quoi, ça peut servir d'être patient.

Le bon plan

C’est bien connu. Avec le temps qui passe, les technologies développées ces dernières années deviennent de plus en plus abordables, comme c’est le cas pour les téléviseurs. Le modèle 49Q6F de Samsung proposant un affichage QLED est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Cdiscount, contre 1 500 euros à sa sortie. Une belle affaire pour regarder ses films et/ou séries préférées dans les meilleures conditions.

Le Samsung 49Q6F est le téléviseur QLED le plus abordable du constructeur coréen. La technologie Quantum Dot apporte ici l’essentiel pour profiter d’une qualité d’image irréprochable avec des couleurs riches, des noirs assez profonds et une fluidité à toute épreuve.

Il fait néanmoins l’impasse sur un éclairage Full LED pour un système de rétroéclairage Edge Led légèrement moins performant. En effet, ce dernier ne permet pas d’éteindre complètement la dalle dans le but d’obtenir un noir parfait. Samsung va en revanche contrebalancer avec la technologie VA pour améliorer le contraste natif, mais ça ne sera jamais aussi efficace que sur les téléviseurs les plus haut de gamme.

Ce téléviseur est évidemment compatible 4K ainsi qu’avec différentes normes HDR pour améliorer le rendu. Il embarque d’ailleurs toutes les fonctionnalités d’une Smart TV. Il est donc possible d’accéder à des applications de sVOD telles que Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et bien plus. On retrouve également des fonctionnalités propres à Samsung avec notamment l’application Smart View qui agit un peu à la manière d’un chromecast.

En ce qui concerne la connectique, le téléviseur Samsung est équipé de 4 ports HDMI et 3 ports USB 3.0.

Pourquoi recommande-t-on ce TV QLED ?

Le TV QLED le plus abordable du moment

Un écran 4K d’une qualité irréprochable pour le prix

Toutes les fonctionnalités d’une Smart TV, et plus

Le téléviseur QLED Samsung 49Q6F est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Cdiscount, contre plus de 1 500 euros à sa sortie l’année dernière.