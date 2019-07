La future mise à jour majeure de Windows 10 proposera un mode de connexion sans mot de passe. Une option déjà disponible pour certains membres du programme Windows Insiders.

La dernière mise à jour de Windows 10 a été publiée de mai 2019 et la prochaine est prévue pour l’année 2020. Cette date est éloignée mais elle n’empêche pas Microsoft de commencer à tester les futures nouveautés de son logiciel via son programme Windows Insider. Dans son communiqué de presse diffusé le 10 juillet, la firme a notamment annoncé l’arrivée d’un mode « sans mot de passe » dans son système d’exploitation. Une nouvelle peu surprenante : la société pense à se débarrasser de ce mode de connexion depuis deux ans et a obtenu la certification FIDO2, liée au retrait des mots de passe, en mai dernier.

Comment ça marche ?

Certains membres du programme Windows Insiders (une « petite portion seulement » selon Microsoft) peuvent déjà utiliser la nouvelle option. Ils doivent se rendre dans le menu « Options », puis dans « Comptes » et enfin dans « Options de connexions » pour cliquer sur le bouton « Désactiver les mots de passe de votre appareil ».

Une fois lancé, ce mode désactivera tous les mots de passe des comptes Microsoft utilisés sur Windows 10. D’autres formes de connexions, « plus modernes et sécurisées » selon la société, viennent les remplacer. Au choix :

l’utilisation d’une clé de sécurité physique,

un code PIN,

une reconnaissance des empreintes

ou une reconnaissance faciale.

Dans les trois derniers cas, les utilisateurs devront activer Windows Hello, le système de reconnaissance faciale et digitale de la firme. Le code PIN peut ressembler à un mot de passe qui ne dit pas son nom, mais il est plus fiable selon Microsoft. Il ne sera pas choisi par l’utilisateur et ne sera lié qu’à un seul appareil, ce qui le rend impossible à exploiter sans la machine dédiée.

Si vous souhaitez essayer le mode « sans mot de passe », vous pouvez vous inscrire au programme Windows Insider. Attention : rien ne garantit que vous aurez accès à cette option et Microsoft prévient que votre ordinateur pourrait être endommagé en utilisant les nouvelles fonctionnalités.