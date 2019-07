En utilisant le code promo CR20 sur Rakuten, les Apple AirPods 2 (avec boîtier de recharge) descendent à 137 euros contre 179 euros habituellement. Même s'il s'agit du modèle n'incluant pas la charge sans fil, cela reste une excellente offre à saisir.

Le bon plan

Fiables, légers et autonomes, les Apple AirPods 2 sont tout simplement les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Ils sont aujourd’hui remisés sur Rakuten à 137 euros grâce au code promo CR20 avec 7,90 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

En 2019, la firme de Cupertino a renouvelé sa gamme AirPods avec une deuxième version de ses écouteurs true wireless. Esthétiquement parlant, ils sont identiques au premier modèle — déjà excellent — et même si l’on parait toujours un peu bête avec, les Apple AirPods 2 sont des petits bijoux technologiques très agréables à porter au quotidien, notamment grâce à leur forme qui épouse parfaitement le creux de l’oreille.

Contrefaçon ? Vous êtes sûrement au courant des produits contrefaits ressemblant fortement aux AirPods… Nous tenons cependant à vous rassurer qu’il s’agit bel et bien de la véritable version made by Apple. Nous les avons commandés à la rédaction auprès de ce revendeur et nous pouvons témoigner de leur authenticité.

Ils possèdent grosso modo les mêmes caractéristiques que les premiers (autonomie de 5 heures, Bluetooth 5.0, etc.), à l’exception d’une nouvelle fonctionnalité : l’intégration native de Siri dans les oreillettes. Vous pourrez alors interagir avec l’assistant sans avoir besoin de passer par votre iPhone.

Quand on a d’ailleurs un smartphone de la marque à la pomme, c’est tout simplement un délice d’utiliser ses écouteurs sans fil. L’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils devient un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience bien plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

On a acheté les faux AirPods les plus vendus sur Amazon : le résultat va vous surprendre (non) 👇 pic.twitter.com/yYtzCMmVgZ — Numerama (@Numerama) July 4, 2019

La plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Nos confrères de FrAndroid vous expliquent tout ici.

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs ?

Un design toujours aussi confortable

Les nombreuses features propres à l’écosystème Apple

L’intégration native de Siri

Avec le code promo CR20, les Apple AirPods 2 passent à 137 euros sur Rakuten, contre 179 euros habituellement. Notez qu’il est indispensable de rejoindre gratuitement le Club R pour bénéficier de ladite promotion. De plus, vous recevrez 13,80 euros offerts sur à faire valoir sur vos prochains achats.