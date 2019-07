L'Ambilight est un gadget, mais c'est un gadget vraiment sympathique quand on regarde film. C'est le moment d'y passer avec une belle promotion sur le TV 50PUS6703, 50 pouces et UHD à seulement 399 euros.

Le bon plan

Si vous cherchez à renouveler votre vieux téléviseur, pour par exemple enfin passer à l’UHD, c’est le moment de sauter le pas avec le 50PUS6703 de Philips qui est affiché chez Cdiscount à 399 euros au lieu d’un peu plus de 749 euros lors de sa sortie en mars 2018. 50 pouces, UHD et Ambilight trois côtés plutôt que deux. Tout ce qu’il faut.

Philips a toujours fait de bons téléviseurs, mais depuis que la firme a inventé sa technologie Ambilight, ses TV ont tout de même un supplément d’âme. Certes, projeter les couleurs dominantes de l’image sur votre mur est un gadget, mais il a tout de même quelques intérêts. Cela met en premier lieu le spectateur dans l’ambiance de son film ou de son jeu, et a un second un avantage que l’on a tendance à oublier : le contraste perçu de la dalle est augmenté. Avec plus de lumière environnante, on a l’impression de les noirs sont plus profonds.

Plutôt pratique en l’occurrence car forcément, à ce prix là, le 50PUS6703 n’est pas un téléviseur OLED, c’est un bête dalle VA avec rétroéclairage LED. Sa diagonale est de 50 pouces – un bon compromis – et elle est affiche une définition UHD / 4K tout en prenant en charge le HDR10. On notera également la présence de micro dimming pour noircir un peu plus certaines zones noires et gagner ainsi en contraste.

Le TV est doté de fonctionnalités Smart TV, et tourne sous l’OS maison de Philips : SAPHI. On trouvera enfin 3 prises HDMI CEC et deux haut-parleurs pour une puissance totale de 20W. Au final, c’est un TV bien équilibré, qui embarque tout ce qu’il faut, sans faire d’excès.

Pourquoi recommande-t-on ce téléviseur ?

50 pouces, le juste milieu

Ambilight trois côtés pour plus d’immersion

UHD, HDR, Smart TV etc.

Le Philips 50PUS6703 à 399 euros au lieu de 749 lors de de sortie.