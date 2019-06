Les soldes 2019, c'est parti. Et comme tous les ans, les meilleurs plans tech sont dans cet article. Garanti sans bullshit.

Comme tous les ans, la rédaction de Numerama est vent debout contre les arnaques et autres entourloupes lors des soldes et opérations spéciales. Car dans la tech, il est bien facile de se faire avoir par de mauvais produits bradés, des fins de série ou des offres trop alléchantes pour être vraies. C’est pour cela qu’à chaque fois, nous nous efforçons d’écumer les offres des marchands et de compiler, pour vous, les meilleures.

Ces objets ont été le plus souvent testés par la rédaction. Quand ils ne l’ont pas été, ils ont été au moins vus lors des salons et recommandés par des confrères plus experts. Bref, nous ne recommandons que la qualité. Suivez le guide !

DJI Spark Drone DJI Spark Combo — 400 €

C’est un excellent drone de DJI, que nous recommandons aussi bien aux débutantes et débutants qu’à celles et ceux qui ne veulent pas s’embarrasser d’un gros appareil pour s’amuser rapidement. Le Spark embarque des technologies de stabilisation impressionnantes et peut faire des clichés automatiques de toute beauté. À ce prix-là, ce sera le compagnon de l’été sans hésiter.

Plusieurs options : soit vous souhaitez le blanc ou le vert à 249 € mais vous n’aurez pas la télécommande — on vous le déconseille, la télécommande étant importante. Le pack blanc + télécommande coûte 399 €… mais le Combo, avec plusieurs batteries, la télécommande, le sac, etc. est aussi à 399 €. Sauf que le drone sera rouge ou bleu. C’est ce dernier choix qu’on vous recommande.

MacBook Air MacBook Air Retina — 1 100 €

C’est le MacBook Air du renouveau. Plus cher, mais aussi plus fin, plus moderne avec ses ports USB-C et son écran magnifique. Ajoutez à cela un clavier papillon pas trop mauvais (3e gen), un immense trackpad et Touch ID et vous avez un ordinateur dédié à la productivité bureautique avancée et au multimédia parfait. On aime.

Samsung The Frame TV Samsung The Frame 43 pouces — 700 €

Vous avez un bel intérieur que vous ne souhaitez pas gâcher avec une horrible télé ? Samsung a pensé à vous avec The Frame. Il s’agit grosso modo d’une télé dans un cadre, qui se transforme en plus en cadre numérique géant pouvant accueillir une œuvre d’art, avec une adaptation de la luminosité en temps réel pour faire « vrai cadre ».

Ce ne sont pas les meilleurs écrans (pas d’OLED), mais on adore le concept et il s’agit tout de même d’une dalle 4K HDR. À 700 €.

OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Pro — 580 €

Il n’y a pas à dire, OnePlus sait faire des smartphones Android sans fioritures et extrêmement puissants. Si vous n’êtes pas très photo, seul point gênant du OnePlus 7 Pro qui ne tient pas la comparaison avec le Pixel 3a vendu moins cher, c’est un must-have, surtout à ce prix-là.

Il faudra entrer le code ETE30 au moment de la commande.

Sony WH-1000XM3 — 300 €

Un des meilleurs casques de Sony avec réduction de bruit active ? On dit oui oui oui !

Apple AirPods Apple AirPods (2019) — 150 €

Les AirPods sont les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Fiables, légers, autonomes, ultra-sophistiqués et franchement agréables en déplacement dans leur version 2, les écouteurs d’Apple ne sont clairement pas qu’une mode. C’est un produit qui, comme l’iPod en son temps, a créé un secteur. À 150 € pour la révision 2019, avec le boîtier de charge (pas sans fil, notez), c’est une bonne affaire.

Il faudra entrer le code ETE15 au moment de la commande.

La version avec le boitier de charge sans fil est également disponible à 170 euros au lieu de 229 euros habituellement.

Nintendo Switch Nintendo Switch — 261 €

À la rédaction, il est difficile de trouver quelqu’un sans Nintendo Switch. La console hybride de Nintendo est un must-have pour ses titres fantastiques (Zelda) et ses party games nombreux. Et sans parler des jeux indé qui ont trouvé dans Nintendo leur support idéal.

Bref, à 261 € c’est vraiment top.

Il faudra entrer le code ETE15 au moment de la commande.

GoPro Hero 7 GoPro Hero 7 Silver — 233 €

Qui n’a pas de GoPro ? Eh bien nous, par exemple, et comme nous testons désormais des choses qui roulent, il va falloir qu’on s’équipe. On se laissera très probablement tenter par ce modèle qui filme en 4K. La qualité GoPro côté stabilisation en prime.

Sony PS4 Sony PS4 1 To + Manette + 2 jeux — 349 €

C’est la pestécheune et il y a le jeu de foot et celui où on tue des gens (mais pas sur des cheval).