Évitez de voir votre MacBook Pro fondre sous vos yeux : s'il est concerné par le souci, ramenez-le au plus vite !

On oublie souvent que le prix des produits Apple inclut aussi le service après-vente, mais chaque rappel initié par le géant de Cupertino vient nous le rappeler. Non que ses produits soient moins fiables que la concurrence : c’est bien plutôt qu’Apple souhaite éviter des soucis à ses clients, même sur des appareils anciens. Aujourd’hui, c’est le MacBook Pro fin 2015 qui est entré dans un programme de rappel à cause d’un potentiel problème de surchauffe de la batterie. Autrement dit, quelque-chose que vous souhaitez éviter.

Comment savoir si le vôtre est concerné ? C’est très simple :

Cliquez sur la pomme en haut à gauche.

Cliquez sur À propos de ce Mac

Vérifiez que la mention « mi-2015 » ou « late 2015 » en anglais est inscrite dans la parenthèse

Si c’est le cas, rendez-vous sur cette page et entrez son numéro de série pour voir s’il fait partie des modèles ayant un défaut.

Le numéro de série se trouve en bas de la fenêtre À propos de ce Mac.

Si c’est effectivement un modèle présentant un défaut avec sa batterie, Apple recommande de ne plus s’en servir et de prendre un rendez-vous immédiat avec l’Apple Store ou un centre de service agréé. Nous vous recommandons tout de même de créer une session pour les employés qui vont travailler dessus et qui, dans les centres agréés, n’hésitent pas à vous demander votre mot de passe administrateur.

Les MacBook Pro qui adoptent le design en place depuis 2016 ne sont pas concernés. De plus, seuls les modèles vendus entre septembre 2015 et février 2017 peuvent être fautifs.