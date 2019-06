Google Agenda n'est plus accessible ce mardi après-midi.

Si vous avez ouvert Google Calendar (Agenda en France) autour de 16h50 le 18 juin 2019, vous avez eu l’excellente surprise de voir que vous aviez terminé votre journée, votre semaine, votre mois, votre année et même que vous n’avez plus du tout de rendez-vous pour le restant de votre vie. Avant de sauter de joie et fêter la fin de la culture du travail et l’avènement d’une nouvelle ère, vérifiez que ce n’est pas le cas chez vos collègues non plus. Car oui, mauvaise nouvelle pour la fin du startupnationisme, Google Agenda est bien en panne. Le service de Google, qu’il soit en version professionnelle ou dans la suite G Suite réservée aux entreprises, est indisponible.

Cela donne des journées reposantes, mais c’est problématique pour celles et ceux qui comptaient sur l’outil pour prévoir leur soirée. Nous, nous savons où nous allons ce soir : à l’édition 2019 des Out d’Or, pour lesquels cette année, Numerama est nommé pour ses enquêtes sur le harcèlement en ligne et sa couverture des sujets LGBTI liées au numérique et aux nouvelles technologies. La soirée sera entièrement retransmise sur Mediapart à partir de 20h.

Quant à Google Agenda, difficile de prévoir un rétablissement : la dernière fois que des services Google sont tombés, la panne a duré plusieurs heures. Ce mardi 18 juin, Google signale les services liés à Google Agenda comme « perturbés ».