Samsung a annoncé The Wall Luxury, une nouvelle édition de son téléviseur modulaire équipé de la technologie MicroLED. Cette version pourra atteindre les 292 pouces et une définition 8K.

La dernière fois que l’on avait entendu parler du projet The Wall, c’était au CES 2019 quand Samsung avait présenté un téléviseur de 75 pouces. Depuis, la firme a décidé de repartir dans la démesure puisqu’elle a annoncé The Wall Luxury le 12 juin, pendant le salon InfoComm 2019. Avec cette version, la société promet une télévision capable d’atteindre les 292 pouces, c’est à dire une diagonale de plus de 7 mètres, et une définition 8K.

Si on précise que The Wall Luxury est « capable » d’atteindre une taille et une définition pareille, c’est parce qu’il est modulable. Ce téléviseur est composé de plusieurs tuiles qui permettent de former un écran avec les dimensions que l’on souhaite. La technologie MicroLED (composée de LED miniatures qui émettent leur propre lumière) intégrée à ces tuiles permet d’optimiser le rendu de l’image en fonction de la taille de la machine.

Selon la marque coréenne, « les diodes ont une durée de vie de 100 000 heures », ce qui devrait permettre à The Wall Luxury de fonctionner 11 ans s’il reste allumé en permanence. Ses bordures font moins de 3 centimètres, sa fréquence d’affichage est de 120 Hz et sa luminosité maximale atteint les 2000 nits (2 000 candela par m²).

Un produit bientôt disponible

Sur le papier, The Wall Luxury a tout du prototype fou créé par une firme curieuse de voir jusqu’où elle peut aller. Le téléviseur n’est pourtant pas un simple projet à l’avenir incertain puisque Samsung compte le commercialiser « à partir de juillet 2019 ».

Aucun prix n’a été annoncé pour les différents formats de The Wall Luxury, mais on imagine sans mal que la version 8K de 292 pouces ne sera pas destinée à tous les clients. Sans compter la place nécessaire pour installer une telle machine dans son salon, l’écran géant ne sera certainement pas à la portée des tous les portefeuilles. Il faudra se rabattre sur des versions moins impressionnantes, la plus réduite atteignant 73 pouces et une résolution 2K.