Avec plusieurs partenaires, Nvidia a annoncé la gamme RTX Studio. Des ordinateurs portables ayant pour objectif de concurrencer les machines d'Apple dans le domaine de la création.

Nvidia a conquis le cœur des joueurs depuis longtemps, mais pas encore celui des créatifs. Cela pourrait bientôt changer grâce à Studio RTX, une nouvelle gamme d’ordinateurs portables annoncée le 27 mai lors du salon Computex. 17 machines sont prévues avec 7 constructeurs différents : Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI et Razer. Objectif : la puissance brute pour du travail de création sur des logiciels exigeants, puisqu’elles pourront embarquer des processeurs graphiques RTX 2080, 2070 et 2060, mais aussi les puissants Quadro 5000, 4000 et 3000.

Et c’est bien la présence des cartes graphiques RTX qui est au cœur de la proposition de Nvidia avec sa nouvelle gamme. Les puces apportent certaines innovations : d’abord le « ray tracing » qui offre de meilleurs effets de lumières en temps réel, d’ombres et de reflets, l’architecture Turing pour les tâches liées à l’intelligence artificielle et une capacité d’éditer en temps réel des vidéos en 8K.

En plus de ces atouts, les cartes graphiques RTX doivent améliorer les performances des logiciels proposés par certains partenaires, comme Adobe, Autodesk, Blackmagic ou Maxon.

Nvidia s’attaque à Apple

Avec la gamme RTX Studio, Nvidia annonce clairement son envie de s’attaquer à Apple. Les MacBook sont très appréciés par les professionnels de l’image et Nvidia a donc cherché à montrer sa supériorité. Sur son site officiel, la marque a mis en avant les capacités d’un ordinateur équipé d’une carte RTX 2080 Max-Q face à celles d’un MacBook Pro Vega 20, du concurrent AMD.

Sur l’édition vidéo comme sur le rendu et la retouche graphique, Nvidia promet que ses ordinateurs seront bien plus rapides. Bien sûr, il faudra attendre de tester les machines en question pour s’assurer de la différence entre les performances. Les premiers modèles de RTX Studio seront disponibles en juin à partir de 1 599 dollars et probablement la même chose en euro.