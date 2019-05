Le tout dernier MacBook Air, avec écran Retina, tombe à 1 154 euros chez Amazon, contre 1 349 euros chez Apple. Uniquement en couleur Or.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

La dernière version du MacBook Air, avec un écran Retina, a droit à une réduction d’environ 200 euros chez Amazon. Elle voit ainsi son prix tomber à 1 154 euros contre 1349 en temps normal. On n’a jamais fait aussi bas chez Jeff Bezos, mais cela ne concerne que le modèle Or.

Apple aura mis du temps pour renouveler en profondeur son MacBook Air, mais la firme s’est enfin décidée à le faire en fin d’année 2018 pour proposer notamment un écran Retina. Une feature demandée depuis des temps immémoriaux. Mieux vaut tard que jamais. L’autre ajout très pratique au quotidien est l’apparition d’un capteur TouchID sur le bouton d’allumage. Vous n’aurez plus jamais besoin de taper un mot de passe (ou presque).

L’accessoire indispensable Le MacBook Air ne disposant que de deux ports USB-C, on conseille chaudement d’investir également dans un hub/adapteur pour retrouver les connecteurs d’antan. Le meilleur d’entre eux est selon nous ce hub HooToo à 34,99 euros qui vous permet de récupérer 3 ports USB-A, un lecteur de Carte SD et une sortie HDMI.

Le MacBook Air conserve son format 13 pouces ainsi que son facteur de forme en biseau qui a fait le succès de la gamme jusqu’à l’arrivée de cette nouvelle génération. Le design a été sensiblement amélioré avec notamment des bordures d’écran réduites, comparables à celles que l’on trouve sur la gamme Pro. Comme sur les MacBook « tout court », la machine est disponible en trois coloris, c’est la version Or qui fait l’objet de cette réduction.

Sous le capot on trouve un processeur Intel Core i5 de 8ème génération, dual core à 1,6 GHz. La puce est accompagnée par 8 Go de RAM sur le modèle en présence. Par défaut, vous trouverez 128 Go de stockage, mais une réduction du même ordre s’applique sur le modèle 256 Go qui est ainsi affiché à 1300 euros. On vous le conseillera si vous avez un peu plus de budget, le gain de place est appréciable au quotidien.

Une bien belle machine qui a toutefois deux inconvénients principaux : elle est en premier lieu un peu limitée en termes de performances 3D, pas génial pour les jeux ; en second lieu, elle ne dispose que de deux ports USB-C. Il faudra sûrement investir dans un hub pour connecter tous vos appareils.

Pourquoi on aime le nouveau MacBook Air ?

Le meilleur prix à ce jour

L’écran Retina, le touchpad et TouchID

Enfin un vrai nouveau MacBook Air

Le MacBook Air 128 Go est disponible à 1 154 euros au lieu de 1349 euros chez Amazon jusqu’à épuisement des stocks

Le MacBook Air 256 Go est disponible à 1 300 euros au lieu de 1 599 euros chez Amazon jusqu’à épuisement des stocks