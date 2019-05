Que ce soit via ses cartes mères, ses ordinateurs ou ses smartphones, vous avez sans doute déjà eu affaire à la marque Asus. Mais savez-vous d'où vient son nom ?

Fondée en 1989 à Taïwan par quatre anciens ingénieurs d’Acer, Asus ne partait pas gagnant dans le monde de l’informatique. Aujourd’hui, elle est une des sociétés les plus importantes du pays et a su s’exporter partout dans le monde, notamment grâce à ses cartes mères et ses ordinateurs. Dès 2006, la marque investit dans le milieu du jeu vidéo avec sa gamme de produits Republic of Gamers. Elle est en 2019 l’un des sponsors privilégiés des événements liés à l’industrie vidéoludique et soutient une activité côté smartphones plutôt discrète, mais souvent audacieuse.

Vous avez sans doute croisé le chemin de la marque au moins une fois dans votre vie, mais connaissez-vous l’origine de son nom ?

Le cheval ailé Pégase comme inspiration

Selon le site officiel d’Asus, le nom de la firme vient du cheval ailé Pégase, ou Pegasus en anglais. L’animal, « fils » du dieu Poséidon, est une des créatures les plus connues de la mythologie grecque. Quel est le rapport entre Pégase et une marque spécialisée dans l’électronique ? La société explique que « Asus incarne la force, la pureté et l’esprit d’aventure de cette créature fantastique » et qu’elle « souhaite aller toujours plus haut avec chacun de ses produits. » Un concept qui correspond bien au cheval ailé.

Si Asus n’a pas tout simplement choisi le nom « Pegasus », c’est pour une raison purement marketing. En 2003, Alexander Kim, le responsable de ventes à l’époque, a expliqué au média russe HW « qu’une partie du nom a été retirée afin que l’entreprise soit placée plus haut dans l’ordre alphabétique. » Une idée très terre-à-terre qui tranche avec le côté poétique de la créature qui a inspiré Asus.