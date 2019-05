Bouygues relance jusqu'à lundi des séries limitées sans engagement. Le prix des forfaits (à partir de 9,99 euros par an) n'augmente pas au bout d'un an ou deux.

Le bon plan

Si vous avez l’habitude de changer régulièrement de forfait mobile afin de profiter des promotions annuelles des opérateurs, cette offre devrait vous intéresser : Bouygues relance ses séries spéciales sans engagement.

Ces 3 forfaits, disponibles à partir de 9,99 euros par mois, proposent des prestations très complètes sans option ou frais cachés.

Le premier forfait proposé par Bouygues dans le cadre des séries spéciales permet de bénéficier de 40 Go de données en 4G+ en France et 4 Go depuis l’Europe et des appels et SMS illimités depuis la France et l’Europe. Il est disponible à 9,99 euros par mois.

Le second forfait, principalement destiné aux voyageurs, fait passer le volume de donnée à 50 Go et les données utilisables à l’étranger à 10 Go. De plus, les États-Unis et le Canada sont ajoutés à la liste des pays où le volume de donnée et les appels/SMS sont inclus. Enfin, ce forfait propose un volume de donnée illimité le week-end ! Il est disponible à 16,99 euros par mois.

Le dernier forfait proposé par Bouygues s’adresse aux gros consommateurs de contenus vidéo grâce à son enveloppe de donnée conséquente de 80 Go. Avec ce forfait, on peut imaginer se passer d’une connexion internet si vous n’êtes pas éligibles à la fibre ou si vous n’avez pas de nécessité à en avoir une. Il est également disponible à 16,99 euros par mois.

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?

Un excellent rapport qualité/prix

Un prix qui n’augmente pas au bout d’un an

Des quantités de données 4G très généreuses

Aujourd’hui et seulement jusqu’à lundi, vous pouvez retrouver les séries spéciales de Bouygues à partir de 9,99 euros par mois.

N’oubliez pas d’appeler le 3179 pour obtenir le code RIO de votre ligne mobile, qui vous permettra de conserver gratuitement votre numéro de téléphone actuel.

Si vous avez envie de jeter un coup d’œil aux autres offres disponibles en ce moment, vous pouvez trouver le meilleur forfait mobile sans engagement pour vos besoins avec le comparateur de FrAndroid.